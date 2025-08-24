«Бомонд Звездорасов»: Цыганова назвала «Новую волну» голубым шабашем

24 августа 2025, 21:01

Певица Вика Цыганова раскритиковала «Новую волну» и выступивших на ней звезд

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Певица Виктория Цыганова в соцсетях резко раскритиковала проведение музыкального конкурса «Новая волна‑2025».





По её мнению, событие, задуманное для молодых исполнителей, превратилось в «голубой шабаш» — балаган и торжество безвкусицы; артистку возмутило появление на сцене Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской, Ани Лорак и Александра Реввы.





«В этом году конкурс молодых исполнителей превратился в настоящий балаган, торжество безвкусицы и прачечную для «сбитых летчиков». Собрался весь бомонд Звездорасов голубого болота шоу-бизнеса», — написала исполнительница песни «Приходите в мой дом».