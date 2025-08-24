«Бомонд Звездорасов»: Цыганова назвала «Новую волну» голубым шабашем
Певица Вика Цыганова раскритиковала «Новую волну» и выступивших на ней звезд
Певица Виктория Цыганова в соцсетях резко раскритиковала проведение музыкального конкурса «Новая волна‑2025».
По её мнению, событие, задуманное для молодых исполнителей, превратилось в «голубой шабаш» — балаган и торжество безвкусицы; артистку возмутило появление на сцене Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской, Ани Лорак и Александра Реввы.
«В этом году конкурс молодых исполнителей превратился в настоящий балаган, торжество безвкусицы и прачечную для «сбитых летчиков». Собрался весь бомонд Звездорасов голубого болота шоу-бизнеса», — написала исполнительница песни «Приходите в мой дом».
Цыганова пишет, что за кулисами Киркоров исполнил «Миллион алых роз» и ностальгировал по временам с Аллой Пугачёвой в Юрмале; по словам певицы, ему «время наконец покинуть Россию» и отправиться на пенсию к «друзьям» — имея в виду Максима Галкина* и Аллу Пугачёву. Она также резко высказалась о наряде Лолиты, назвав его пошлостью и отсутствием вкуса, и процитировала строчку «Я не шлюпка, меня не потопишь…», замечая при этом, что Лолита «скорее не шлюпка, а нечто другое, что тоже не тонет».
Критике подвергся и дуэт Ани Лорак с Реввой — Цыганова обвинила Лорак в том, что та вышла на сцену в «костюме розового фламинго», не заявив при этом своей позиции по СВО. В завершение певица задала риторический вопрос, чему может научить молодёжь такое «торжество безвкусицы» и куда смотрит Минкульт России.
*Признан иноагентом в РФ