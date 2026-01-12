48-летняя актриса из «Закона любви» Титина Медейрос скончалась от рака
Звезды сериала «Закон любви» Титины Медейрос не стало в минувшее воскресенье — актриса умерла от рака в 48 лет.
О ее последних днях рассказал муж, актер Сезар Феррарио, в интервью изданию Quem. Пара прожила в браке 20 лет.
«Она покинула нас слишком рано, — с другой стороны, я обязан признать, что у Титины была прекрасная жизнь. Прекрасная, сильная, полная света», — сказал собеседник.
По его словам, до самого конца актриса сохраняла спокойствие и держала близких за руки. Последние месяцы Медейрос боролась с раком поджелудочной железы.