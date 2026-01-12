48-летняя актриса из «Закона любви» Титина Медейрос скончалась от рака

12 января 2026, 18:10

Бразильская актриса Титина Медейрос скончалась от рака поджелудочной железы

Титина Медейрос (Фото: Instagram*/titinamedeiros)

Звезды сериала «Закон любви» Титины Медейрос не стало в минувшее воскресенье — актриса умерла от рака в 48 лет.





О ее последних днях рассказал муж, актер Сезар Феррарио, в интервью изданию Quem. Пара прожила в браке 20 лет.





«Она покинула нас слишком рано, — с другой стороны, я обязан признать, что у Титины была прекрасная жизнь. Прекрасная, сильная, полная света», — сказал собеседник.