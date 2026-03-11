Достижения.рф

48-летняя Екатерина Климова поделилась эффектным образом с концерта

Екатерина Климова поразила публику платьем с глубоким декольте
Екатерина Климова (Фото: Instagram* / @klimova_ekaterina)

Екатерина Климова приняла участие в концерте, посвящённом Международному женскому дню, и показала в соцсетях кадры с репетиции.



Актриса появилась на сцене в чёрном платье в пол с пышной юбкой и корсетом, подчёркивающим фигуру. Наряд отличался открытыми плечами и глубоким декольте, создавая эффектный образ.

Екатерина Климова (Фото: Instagram* / @klimova_ekaterina)
«Всегда оставайтесь там, где поют — у плохих людей нет времени на песни», — процитировала Климова цыганскую народную мудрость.
Ранее актриса публиковала редкие семейные кадры с четырьмя детьми. Старшей дочери, Елизавете, недавно исполнилось 24 года, её отец — ювелир Илья Хорошилов. Младшая дочь Белла родилась от актёра Гела Месхи. Также у Екатерины есть двое сыновей — Матвей и Корней — от брака с Игорем Петренко.
Софья Метелева

