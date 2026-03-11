48-летняя Екатерина Климова поделилась эффектным образом с концерта
Екатерина Климова поразила публику платьем с глубоким декольте
Екатерина Климова приняла участие в концерте, посвящённом Международному женскому дню, и показала в соцсетях кадры с репетиции.
Актриса появилась на сцене в чёрном платье в пол с пышной юбкой и корсетом, подчёркивающим фигуру. Наряд отличался открытыми плечами и глубоким декольте, создавая эффектный образ.
«Всегда оставайтесь там, где поют — у плохих людей нет времени на песни», — процитировала Климова цыганскую народную мудрость.Ранее актриса публиковала редкие семейные кадры с четырьмя детьми. Старшей дочери, Елизавете, недавно исполнилось 24 года, её отец — ювелир Илья Хорошилов. Младшая дочь Белла родилась от актёра Гела Месхи. Также у Екатерины есть двое сыновей — Матвей и Корней — от брака с Игорем Петренко.