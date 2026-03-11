48-летняя Екатерина Климова поделилась эффектным образом с концерта

11 марта 2026, 22:50

Екатерина Климова поразила публику платьем с глубоким декольте

Екатерина Климова (Фото: Instagram* / @klimova_ekaterina)

Екатерина Климова приняла участие в концерте, посвящённом Международному женскому дню, и показала в соцсетях кадры с репетиции.





Актриса появилась на сцене в чёрном платье в пол с пышной юбкой и корсетом, подчёркивающим фигуру. Наряд отличался открытыми плечами и глубоким декольте, создавая эффектный образ.



Екатерина Климова (Фото: Instagram* / @klimova_ekaterina)

«Всегда оставайтесь там, где поют — у плохих людей нет времени на песни», — процитировала Климова цыганскую народную мудрость.