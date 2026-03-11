Микки Рурк лишился дома в Лос-Анджелесе

11 марта 2026, 21:44

Микки Рурк переехал в отель из-за финансовых проблем

Микки Рурк (Фото: Instagram* / @mickey_rourke_)

Голливудский актёр Микки Рурк лишился своего особняка в Лос-Анджелес из-за долгов. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».