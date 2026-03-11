Микки Рурк лишился дома в Лос-Анджелесе
Голливудский актёр Микки Рурк лишился своего особняка в Лос-Анджелес из-за долгов. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
У звезды возникли серьёзные финансовые трудности, из-за которых ему пришлось покинуть дом.
О проблемах актёра стало известно ещё в январе. Тогда поклонники даже организовали сбор средств, надеясь помочь Рурку сохранить жильё. Однако этих усилий оказалось недостаточно.
В итоге артист был вынужден съехать из особняка и временно поселиться в отеле. При этом, по имеющимся данным, сам Рурк отказался принимать финансовую помощь от фанатов. О своих дальнейших планах актёр пока не сообщает.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России