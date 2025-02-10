49-летний режиссёр Марк Горобец появился на публике с 18-летней женой и 19-летней дочерью

Марк Горобец с дочерью Аллой (фото: Instagram* @markgorobets)
Режиссёр Марк Горобец появился на публике с новой супругой – ровесницей его дочери.
24 декабря Марк Горобец женился на 18-летней Александрине Олексюк. Компанию им составила 19-летняя дочь режиссёра Алла. Мужчина сопроводил девушек во время презентации фильма «ON и она».
Вероятно, режиссёру удалось подружить юную жену с дочерью. Марк неоднократно говорил, что не прислушивается к сплетням. Для него самое главное – гармония и идиллия в семье.
Олексюк не скрывает своих чувств и публично признаётся в любви своему мужу. Она говорила, что он делает её счастливой и дарит невероятные эмоции. Также она благодарила Горобца за всё, что он для неё делает.
Марк, в свою очередь, тоже публично обращается к своей спутнице, выражая свои чувства. Он отмечал, что его супруга самая добрая, заботливая, талантливая и мудрая.
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*запрещён в РФ
Вероятно, режиссёру удалось подружить юную жену с дочерью. Марк неоднократно говорил, что не прислушивается к сплетням. Для него самое главное – гармония и идиллия в семье.
«Любовь – это то, что делает людей счастливыми. А всё остальное, лишь помощники или временные заменители. Не бойтесь любить и быть счастливыми, иначе так и проживёте всю жизнь, оглядываясь и слушая всех вокруг, кроме себя!», – говорил Горобец.Кинорежиссёр познакомился с Александриной на съёмках фильма «Тур с Иванушками». Тогда девушка была ещё несовершеннолетней. Спустя мог между ними вспыхнул роман. С предложением Марк решил не тянуть и прошлым летом преподнёс возлюбленной роскошное кольцо.
Олексюк не скрывает своих чувств и публично признаётся в любви своему мужу. Она говорила, что он делает её счастливой и дарит невероятные эмоции. Также она благодарила Горобца за всё, что он для неё делает.
Марк, в свою очередь, тоже публично обращается к своей спутнице, выражая свои чувства. Он отмечал, что его супруга самая добрая, заботливая, талантливая и мудрая.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова