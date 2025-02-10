«Мы стараемся»: певица Ханна раскрыла секрет крепкого брака

Ханна (фото: Telegram @lifewithHanna)
Певица Ханна раскрыла секрет крепкого брака и дала важный совет поклонникам.
По словам артистки, она и её близкие стараются уделять друг другу как можно больше внимания и заботы. За годы совместной жизни с мужем она выработала ряд определённых правил.
Также исполнительница рассказала трогательную историю. Вернувшись домой из поездки, она обнаружила букет цветов. Её муж, который в этот момент находился в другом городе, сделал приятный сюрприз для любимой, несмотря на отсутствие дома.
Ханна дала важный совет, который подойдёт, как для любовных, так и для рабочих, и семейных отношений. Вместо того, чтобы предъявлять что-то людям и спрашивать, почему они не сделали то или иное действие, лучше просто сказать: «было бы классно», после чего отменить значимые вещи, которые хочется получить.
Ханна замужем за продюсером Павлом Курьяновым. Они познакомились в 2010 году в Турции. Тогда гендиректор лейбла Black Star отдыхал в южной стране, а его будущая супруга принимала участие в конкурсе Miss Kemer International. Свадьба состоялась в 2015 году. Сейчас в семье воспитываются две дочки: шестилетняя Адриана и годовалая Камилла.
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«Мы стараемся. У нас есть определенные классные правила, семейные. Мы стараемся максимально жить каждый день в любви, стараться каждый день радовать друг друга. Чтобы хотя бы немножко, где-то чуть-чуть делать друг другу приятно», – объяснила Ханна.
Также исполнительница рассказала трогательную историю. Вернувшись домой из поездки, она обнаружила букет цветов. Её муж, который в этот момент находился в другом городе, сделал приятный сюрприз для любимой, несмотря на отсутствие дома.
Ханна дала важный совет, который подойдёт, как для любовных, так и для рабочих, и семейных отношений. Вместо того, чтобы предъявлять что-то людям и спрашивать, почему они не сделали то или иное действие, лучше просто сказать: «было бы классно», после чего отменить значимые вещи, которые хочется получить.
Ханна замужем за продюсером Павлом Курьяновым. Они познакомились в 2010 году в Турции. Тогда гендиректор лейбла Black Star отдыхал в южной стране, а его будущая супруга принимала участие в конкурсе Miss Kemer International. Свадьба состоялась в 2015 году. Сейчас в семье воспитываются две дочки: шестилетняя Адриана и годовалая Камилла.
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Анастасия Чинкова