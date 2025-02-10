Петров купил дом за 100 млн перед родами жены, а Заворотнюк провела гендер-пати: кто еще готовится к рождению ребенка в 2025 году

Ида Галич с сыном Леоном (Фото: Телеграм @GALICH_onok)
В 2025 году сразу в нескольких звездных семьях появятся дети. Для кого-то из актеров и блогеров это будет второй или третий ребенок, а некоторые артисты готовятся стать родителями впервые.
Ида Галич и Олег ЛедвичБлогер Ида Галич ждет появления на свет второго малыша. Недавно она восстанавливала силы после путешествия в Париж, где звезда была на показах в рамках Недели моды. Ида уже подготавливает приданое и вторую детскую комнату в своем просторном особняке в Подмосковье.
«Первые три месяца дались мне очень сложно. Я думала, что буду лежать всю беременность. Но последние две недели я буквально возродилась», — рассказала Галич о путешествии во Францию.
Ида Галич и Олег Ледвич (Фото: Телеграм @GALICH_onok)
В столице России у нее много работы. Блогер собирается активничать до 8-го месяца, поскольку хорошо себя чувствует. Еще Иду ждет свадьба с женихом бизнесменом Олегом Ледвичем (у него дело по монтажу ледовых арен, оборудования).
«Безумно счастливая я — точнее мы. Живу свою лучшую жизнь — влюбленная, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком. Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться!», — отмечала Галич.
Влюбленные уже познакомили наследников от первых браков друг с другом — у Олега дочь, а у Иды сын. Телеведущая поделилась, что ее 5-летний Леон очень ждет встречи с малышом.
«Целует мой живот почти каждый день, очень ждет парня, чтобы «все тут разгромить». А если девочка, будет играть аккуратно. Обещает! », — откровенничала Галич.
Говорят, что у Иды и Олега родится мальчик.
Александр Петров и Виктория Антонова (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)
Александр Петров и Виктория Антонова36-летний актер Александр Петров и его 24-летняя супруга Виктория Антонова весной станут родителями. Влюбленные ждут сына. Артист много снимается, но пообещал любимой, что после рождения ребенка будет больше времени уделять семье — он будет стараться реже выбирать съемки в регионах, которые располагаются далеко от Москвы.
В настоящий момент пара ремонтирует одну из комнат своего нового дома — Александр и Виктория делают там детскую комнату для своего малыша. Актер продал свою квартиру в столице за 50 миллионов рублей, чтобы добавить средств и приобрести почти за 100 миллионов рублей загородный дом для семьи. Петров купил особняк в элитном загородном поселке в Подмосковье общей площадью 485 квадратных метров с участком 10 соток.
Дава/Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Инстаграм* @dava_m)
Мари Краймбрери и Дава32-летняя исполнительница Мари Краймбрери и 31-летний блогер Дава (Давид Манукян) ждут дочь, планируют свадьбу.
Дава стал известен публике после романа и расставания с популярной телеведущей и блогером Ольгой Бузовой. Через некоторое время после скандального разрыва с Бузовой Манукян вступил в отношения с певицей — Мари Краймбрери. Дава и Мари вместе уже несколько лет. Мама Манукяна обожает невестку, говорит ей много комплиментов, обещает помогать с внуком.
Арсений Шульгин и Лиана Шульгина (Фото: Инстаграм* @lianashulginaa)
Арсений и Лиана ШульгиныУ 26-летних Арсения и Лианы Шульгиных в апреле родится сын. Это будет их второй ребенок, сейчас у пары подрастает 4-летняя дочь Селин. Певица Валерия счастлива, что в семье ее младшего сына появится уже второй малыш.
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Семья в полном составе отдыхает в Дубае. Там невестка Валерии сфотографировала свой живот и поделилась трогательными кадрами с подписчиками. Однако в соцсетях многие начали необоснованно критиковать девушку. Лиана не стала отмалчиваться и ответила новой серией фото: Шульгина позировала в номере отеля в джинсах с расстегнутой рубашкой, показывая живот и верх купальника.
«Беременность — удивительное время, в среднем женщина проживает его всего два — три раза за жизнь, если повезет, так хочется сохранить каждый момент, каждое ощущение, каждое состояние. Для меня это время какой-то особенной легкости и женственности. Тело меняется, но эти изменения прекрасны — жалею, что в первую беременность поддалась этому общественному давлению и «чужому мнению» — стеснялась делать фотосессии, боялась показывать живот. Как хорошо, что мы взрослеем и начинаем жить так, как хочется именно нам! Сейчас я чувствую себя намного свободнее и увереннее. Хочется запечатлеть эту красоту, чтобы потом возвращаться к этим кадрам снова и снова», — обратила внимание невестка Валерии.
К слову, Шульгина намекает, что роды могут начаться в день рождения свекрови — Валерии 17 апреля исполнится 57 лет.
Светлана Светикова и Алексей Полищук (Фото: Инстаграм* @svetikova_music)
Светлана Светикова и Алексей Полищук41-летняя исполнительница, артистка мюзиклов Светлана Светикова готовится родить третьего ребенка. У Светы будет дочь. Светикова счастлива в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком, у влюбленных растут 11-летний Милан и 7-летний Кристиан.
«Я решила, что хочу третьего малыша летом. Долго думала — взвешивала, но однозначно понимала одно, я себе не простила бы, если бы не пошла за еще одним чудом. Мы можем гнаться сколько угодно, за чем угодно, бежать, стремиться, ублажать свои амбиции — но нет в этом покоя и счастья. Это все временное удовлетворение», — отмечала Светикова.
Света уточнила, что счастье не в достижениях, а в любви.
«Обожаю быть беременной! Сейчас идет шестой месяц, но ощущения, что я уже на девятом, точнее я на девятом чувствую себя с самого начала. Не жалуюсь! И да! Мне нравится! Несмотря на то, что бывает тяжко. И не понятно как быстро приду в форму после. С мальчиками я в форме была сразу. Не уверена, что в этот раз получится так же. Ради этой любви я готова на все», — делилась Светикова.
Анна Заворотнюк (Фото: Инстаграм* @anna_zavorotnyuk)
Анна Заворотнюк и Тимур ИсмаиловВ 2025 году 28-летняя блогер Анна Заворотнюк и ее муж предприниматель 30-летний Тимур Исмаилов впервые станут родителями.
В декабре Анна поделилась, что узнала пол будущего малыша. Актриса сериала «Закрытая школа» опубликовала несколько фотографий из Дубая. Девушка позировала на пляже и придерживала рукой живот.
«Ваши ставки: мальчик или девочка? Мы уже знаем пол, у нас была очень милая гендерная вечеринка для двоих. Правда, никто из нас не удивился результату, так как я с первой недели убедила всех близких в том, что чувствую, кто там будет, и оказалась права», — отметила дочь Анастасии Заворотнюк.
На празднике Анна и ее супруг разрезали торт из своей любимой пекарни в Нью-Йорке. Девушка рассказала, что они порой устраивали там уютные свидания, когда жили в США.
«Когда случайно увидели ее в «Дубай Моллем, сомнений в том, где заказать торт, уже не было», — писала Анна в личном блоге.
Кто еще ждет малыша?
- 40-летний режиссер, продюсер Сарик Андреасян с супругой актрисой 29-летней Елизаветой Моряк ждут вторую дочь.
- 32-летняя актриса Аглая Шиловская ждет первенца от коллеги 48-летнего Александра Устюгова.
- 20-летняя фигуристка, серебряный призер Олимпиады Александра Трусова и ее муж 24-летний фигурист Макар Игнатов станут родителями летом.
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