Петров купил дом за 100 млн перед родами жены, а Заворотнюк провела гендер-пати: кто еще готовится к рождению ребенка в 2025 году

Заслуженный артист РФ Владислав Ветров отметил свой 61-й день рождения — актер родился 9 февраля 1964 года. За свою карьеру он стал известным театральным и киноактером, исполнив 145 ролей. Однако в последнее время его дальнейшая работа в театре «Современник» оказалась под вопросом — артиста уволили, а его портрет убрали из фойе. Ни сам Ветров, ни представители театра не дают комментариев по этому поводу. «Радио 1» расскажет о личной жизни и карьере артиста.