50-летняя Ева Лонгория впечатлила безупречной фигурой в купальнике
Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория в очередной раз доказала, что возраст — не помеха отличной физической форме.
Daily Mail опубликовал свежие кадры, на которых 50-летняя актриса наслаждается пляжным отдыхом в Марбелье, Испания. На ней — откровенное чёрное бикини, подчёркивающее стройность и подтянутость фигуры, что не осталось незамеченным поклонниками.
В одном из недавних интервью Лонгория поделилась секретами своей формы. Она призналась, что не придерживается жёстких диет, а делает акцент на сбалансированное питание и интервальное голодание. В её рацион входят овощи, фрукты, «медленные» углеводы вроде киноа и бурого риса, а также белок и полезные жиры — рыба, курица, орехи, авокадо и оливковое масло.
Актриса также активно занимается спортом и предпочитает проводить время на свежем воздухе с сыном. На своих страницах в соцсетях она нередко делится фото и видео из спортзала, вдохновляя подписчиков на здоровый образ жизни.
Читайте также: