50-летняя Ева Лонгория впечатлила безупречной фигурой в купальнике

19 августа 2025, 20:22

Ева Лонгория поразила поклонников фигурой во время отдыха в Испании

Ева Лонгория (Фото: Instagram* / @evalongoria)

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория в очередной раз доказала, что возраст — не помеха отличной физической форме.