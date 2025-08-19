Родственники Яниса Тиммы собираются оспорить его брачный договор с Анной Седоковой
Семья баскетболиста Яниса Тиммы хотят через суд оспорить брачный контракт
Семья баскетболиста Яниса Тиммы намерена обратиться в суд, чтобы оспорить условия брачного контракта с его бывшей супругой — певицей Анной Седоковой. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на юриста Маргариту Гаврилову.
«Мы планируем в сентябре обращаться в суд и оспорить брачный договор. Мы будем добиваться, чтобы его признали либо недействительным, либо ничтожным», — заявила адвокат.По её словам, если договор удастся аннулировать, это повлечёт пересмотр сделок, заключённых на его основании. Как отметила Гаврилова, в этом случае с Анны Седоковой могут быть взысканы обязательства по проданным квартирам — вплоть до возврата части или всей стоимости недвижимости.