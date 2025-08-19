Родственники Яниса Тиммы собираются оспорить его брачный договор с Анной Седоковой

19 августа 2025, 19:44

Семья баскетболиста Яниса Тиммы хотят через суд оспорить брачный контракт

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Семья баскетболиста Яниса Тиммы намерена обратиться в суд, чтобы оспорить условия брачного контракта с его бывшей супругой — певицей Анной Седоковой. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на юриста Маргариту Гаврилову.







«Мы планируем в сентябре обращаться в суд и оспорить брачный договор. Мы будем добиваться, чтобы его признали либо недействительным, либо ничтожным», — заявила адвокат.