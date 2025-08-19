«Чикатилы»: Захарова резко ответила на слова посла Украины об убийстве русских
Украине для начала стоит наконец забрать у России тысячу своих пленных военнослужащих, прежде чем рассуждать об убийстве русских. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так дипломат ответила на слова посла Украины в Польше Василия Боднара. Захарова добавила, что представители киевского режима — это «чикатилы киевскорежимные».
«Живых забирать тоже не желают», — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар сказал, что его страна ценна для НАТО тем, что она умеет убивать русских. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.