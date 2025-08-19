«Чикатилы»: Захарова резко ответила на слова посла Украины об убийстве русских

19 августа 2025, 19:45

Захарова резко ответила на слова посла Украины об убийстве русских

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Украине для начала стоит наконец забрать у России тысячу своих пленных военнослужащих, прежде чем рассуждать об убийстве русских. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





Так дипломат ответила на слова посла Украины в Польше Василия Боднара. Захарова добавила, что представители киевского режима — это «чикатилы киевскорежимные».





«Живых забирать тоже не желают», — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.