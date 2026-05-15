«Запомните нас красивыми»: Борисова показала романтичную фотосессию с Башаровым — фото

Актриса Ася Борисова опубликовала романтичную фотосессию с Маратом Башаровым
39-летняя актриса Ася Борисова впервые показала совместные снимки с Маратом Башаровым, сделанные во время романтической студийной фотосессии. Для съемки пара выбрала лаконичные образы, а именно, светлые джинсы и белые футболки.



Ранее Борисова призналась, что в начале отношений с Башаровым не читала публикации о нём и не знала о громких обвинениях в адрес актёра. По её словам, их союз строится на доверии и взаимопонимании.

«Запомните нас красивыми и чистыми…» — подписала кадры артистка, уточнив, что они с любимым снимались вместе в реалити-шоу.
Пара не обсуждает прошлые конфликты и не возвращается к старым историям. При этом Борисова подчеркнула, что не принимает насилие и не готова оправдывать подобные поступки.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

