«Лавочка за два рубля»: Шура высказался о российском шоу-бизнесе в 90-е годы
Известный российский исполнитель Александр Медведев, более известный как Шура, уверен, что в период его прихода на большую сцену шоу-бизнеса как такового еще не существовало. Соответствующим заявлением артист поделился на презентации своей автобиографической книги «Шура. Смех и слезы. Взлет, падение и новое начало звезды 90-х».
Популярность к Шуре пришла именно в 1990-е годы. При этом, как отмечает сам шоумен, за последние три десятилетия он нисколько не устал от своего эпатажного имиджа, который когда-то принес ему всенародную любовь.
«Его (шоу-бизнеса. — Прим. ред.) раньше и не было. Шоу-бизнес только сейчас начался, раньше это просто была такая лавочка за два рубля», — цитирует Медведева «Пятый канал».