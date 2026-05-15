«Минимальные усилия»: Соседов раскрыл, почему зрители устали от песен SHAMAN

Музкритик Соседов: российские зрители очень соскучились по разнообразию

Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в обозримом будущем западные артисты захотят вернуться на российскую сцену. Эксперт отметил, что многие иностранные исполнители уже сейчас тайно приезжают в страну для участия в частных и закрытых мероприятиях.





По словам Соседова в беседе с Общественной Службой Новостей, российский зритель соскучился по разнообразию. Он также предположил, что в случае отмены санкций и открытия границ западные звезды незамедлительно возобновят гастроли в России, поскольку для них это в первую очередь бизнес.





«Иностранным исполнителям очень выгодно посещать частные и закрытые мероприятия. Есть шанс заработать намного больше за минимальные усилия», — добавил шоумен.