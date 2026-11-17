17 ноября 2026, 21:01

Мамаева раскритиковала мужчин, которые считают родительство вопросом денег

Алана Мамаева (Фото: Instagram* / @alana_mamaeva)

Алана Мамаева резко высказалась в соцсетях о мужчинах, которые после развода считают, что расходы на ребёнка должны распределяться между бывшими супругами строго поровну. Блогерша напомнила, что участие в жизни детей не ограничивается финансовой помощью, а предполагает постоянную заботу и повседневную ответственность.





По мнению модели, после расставания родителей нередко возникает ситуация, когда практически все обязанности по воспитанию ложатся на мать, тогда как отец ограничивается редкими звонками и переводами денег. Алана подчеркнула, что справедливое разделение родительских обязанностей должно учитывать не только расходы, но и время, которое каждый из взрослых посвящает ребёнку.





«В некоторых семьях после развода получается совсем другая арифметика: 95% забот, расходов и ответственности на матери, а оставшиеся 5% — на отце. И то если повезет. Так вот, дорогие мужчины, 50 на 50 — это не только про деньги! Это когда три раза в неделю ты встаешь утром, собираешь ребенка и отвозишь его в школу, а не просто спрашиваешь по телефону, как дела в школе», — написала Алана.