17 ноября 2026, 20:11

Курбана Омарова заподозрили в пластике после нового видео с женой

Курбан Омаров с женой (Фото: Instagram* / @zimamoscow)

Курбан Омаров удивил подписчиков неожиданными переменами во внешности. Бизнесмен опубликовал видео с супругой Валерией, однако внимание аудитории привлекла не сама пара, а заметно помолодевший, по мнению пользователей, Курбан. В комментариях тут же появились предположения, что он мог обратиться к пластическим хирургам.





Некоторые подписчики решили, что предприниматель сделал операцию во время поездки в Южную Корею. Другие обратили внимание на то, что на новых кадрах у него практически не видно привычных возрастных морщин, и стали гадать, ограничился ли он сменой причёски или прибегнул к более серьёзным косметическим процедурам.



Курбан Омаров с женой (Фото: Instagram* / @zimamoscow)

«Походу Курбан сделал пластику в Корее», «Он что, стрижку и нос поменял?», «Что-то Курбан не похож на себя», «Курбан как будто парень молодой», — высказались комментаторы.