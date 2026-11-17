17 ноября 2026, 20:47

Появился список актрис, которые могут сыграть вместе с Паттинсоном в «Бонде»

Роберт Паттинсон (Фото: кадр из фильма «Космополис»)

После объявления Роберта Паттинсона новым исполнителем роли агента 007 поклонники бондианы начали гадать, какая актриса сыграет возлюбленную главного героя. Свою версию предложило издание Variety, составившее неофициальный список потенциальных кандидаток на роль девушки Бонда.