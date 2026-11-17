Сидни Суини и Зендея: стало известно, кто может стать парой Роберта Паттинсона в «Бонде»
После объявления Роберта Паттинсона новым исполнителем роли агента 007 поклонники бондианы начали гадать, какая актриса сыграет возлюбленную главного героя. Свою версию предложило издание Variety, составившее неофициальный список потенциальных кандидаток на роль девушки Бонда.
В шорт-лист редакции вошли десять известных актрис современного кино: Сидни Суини, Марго Робби, Зендея, Флоренс Пью, Аня Тейлор-Джой, Эмили Блант, Софи Тернер, Маргарет Куолли, Адриа Архона и Лупита Нионго.
При этом речь не идёт об официальном кастинге или подтверждённых претендентках на участие в проекте. Список отражает исключительно мнение редакции Variety. Авторы подборки обратили внимание на популярность актрис, их узнаваемость, актёрский опыт и обширную фильмографию.
По мнению издания, каждая из перечисленных звёзд могла бы привлечь дополнительное внимание к новой части франшизы. Кто в итоге появится рядом с Робертом Паттинсоном в образе девушки Бонда, пока неизвестно.
Читайте также: