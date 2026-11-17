17 ноября 2026, 19:59

Анастасия Костенко объяснила, почему Дмитрий Тарасов заговорил о её целлюлите

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Анастасия Костенко вновь прокомментировала в соцсетях историю с Дмитрием Тарасовым, который обратил внимание жены на целлюлит. Многодетная мама заявила, что в шоу её слова вырезали из контекста, из-за чего ситуация могла выглядеть совсем иначе, чем происходила на самом деле.





По словам Анастасии, всё случилось примерно через три месяца после рождения дочери. Однажды она стояла перед зеркалом и сама заметила изменения в своей внешности. Увиденное стало для неё неожиданностью и даже шокировало. В этот момент к ней подошёл супруг и, как утверждает Костенко, не стал критиковать её, а предложил поддержку.



Тарасов пообещал заниматься вместе с женой и помочь ей справиться с тем, что она сама назвала «апельсинчиком». Таким образом, Анастасия объяснила, что слова мужа были частью разговора о её переживаниях после родов, а не попыткой упрекнуть её во внешности.



Костенко также поделилась своим отношением к честности в отношениях. Она считает, что близкий человек не должен отрицать очевидные для партнёра переживания, а должен помогать справляться с ними и поддерживать.





«Я всегда считала, что любящий человек должен говорить правду и помогать воспринимать реальность, а не отрицать, не заниматься газлайтингом. Потому что мы, девочки, прекрасно знаем, что мы можем чувствовать, когда нам что-то не нравится, а нас пытаются убедить в обратном», — считает многодетная мама.