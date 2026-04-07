Сын Юрия Куклачёва объяснил, почему не держит дома кошек

07 апреля 2026, 20:40

Дмитрий Куклачёв назвал плотный график причиной отказа от домашних кошек

Дрессировщик и режиссёр Дмитрий Куклачёв, сын основателя московского Театра кошек Юрия Куклачёва, объяснил в беседе с kp.ru, почему не держит дома кошек.





По словам Куклачёва-младшего, любая кошка, которая появляется в доме, так или иначе переходит в театр и становится артисткой. Кроме того, из-за плотного графика он не может позволить себе содержать животных.



Дмитрий пояснил, что в 6–8 утра он уже просыпается и уезжает в театр на репетицию, а возвращается домой только в 9–10 вечера.

«То есть домашняя кошка чувствовала бы себя при таком расписании бесхозной, чего же я допустить, конечно же, не могу», — признался Куклачёв.



