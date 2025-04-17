50 видов сосисок, охрана, энергетики, мусорные мешки и вагон: что Чеботина, Бузова, Лолита и другие звезды требуют для концерта

Баста (Фото: ВКонтакте @basta)
Гастроли знаменитостей — это всегда праздник для зрителей, но за кулисами порой разыгрываются настоящие драмы.
Обслуживающему персоналу нередко приходится сталкиваться с причудами артистов, которые требуют особых условий для своего комфорта. В материале «Радио 1» мы окунемся в мир самых экстраординарных райдеров знаменитостей.
А в гримерке должны ждать креветки, курица-гриль, сок и зеркало в полный рост.
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Джиган: VIP-ложа и эконом-класс для охраныРэпер Джиган не слишком привередлив к условиям, но у него есть свои обязательные пункты. Трансфер артиста должен проходить исключительно в VIP-ложе, а вот его телохранитель вынужден добираться до концерта в эконом-классе.
Джиган (Фото: ВКонтакте @officialgroupgeegun)
Люся Чеботина: уединение и обилие угощенийПевица Люся Чеботина, находясь на пике популярности, требует уединения. В ее райдере указано, что персонал не имеет права просить автографы или фото. В номере отеля мини-бар должен быть полностью оплаченный, а в гримерке — изобилие фруктов, сыров, мясных нарезок и 10 бутылок воды.
Люся Чеботина (Фото: ВКонтакте @lusia_chebotina)
Баста: гастрономические изыскиБаста, как истинный гурман, озвучил список обязательных продуктов для своего номера. В нем оказались ягоды, фрукты и почти 50 видов сосисок.
Баста (Фото: ВКонтакте @basta)
Александр Ревва: бизнес-класс и личная охранаПригласить Артура Пирожкова на выступление — задача не из легких. Для Александра Реввы обязательным условием является билет на самолет бизнес-класса с местом у окна. В отеле должны быть спа и спортзал, а также личная охрана. И не забудьте: меньше 5 миллионов рублей за выступление — не вариант!
Александр Ревва (Фото: ВКонтакте @aleksandrrevvaofficial)
Ольга Бузова: скромность с изюминкойКоролева драмы Ольга Бузова имеет довольно скромный райдер: машина бизнес-класса и пятизвездочный отель. Но без энергетиков и кальяна она не останется — вот вам и изюминка!
Ольга Бузова (Фото: ВКонтакте @olgabuzova)
Валерий Леонтьев: мешки для мусораВалерий Яковлевич известен своей неприхотливостью, но у него есть интересное требование — большое количество пакетов для мусора. Артист заклеивает ими окна в отеле, чтобы не сбиваться с режима сна из-за смены часовых поясов.
Валерий Леонтьев (Фото: ВКонтакте @vleontiev)
Сергей Лазарев: забота о здоровьеСергей Лазарев очень заботится о своем здоровье, поэтому в его райдере обязательно должны быть баночка натурального меда и имбирь.
Сергей Лазарев (Фото: ВКонтакте @sergeylazarev)
Лолита: вагон для комфортаПевица Лолита признается, что преодолевать большие расстояния на машине для нее — настоящий страх. Но фобия не мешает комфорту: она требует целый вагон для трансфера.
Лолита Милявская (Фото: ВКонтакте @lolitamilyavskaya)
Стас Михайлов: молчаливый водитель и фитнес-центрЛюбимец женщин Стас Михайлов требует целый вагон для своего приезда, а встречать его должен молчаливый водитель немецкой марки. В отеле обязательно должен быть фитнес-центр и отсутствие ремонтных работ — комфорт превыше всего!
Стас Михайлов (Фото: ВКонтакте @stas.mihailov.official)
Егор Крид: райдер как роман ТолстогоЕгор Крид удивляет своим райдером, который можно сравнить с романами Толстого по объему. Важные условия включают автомобиль не старше 2014 года, гостиницу 5 звезд, ортопедический матрас и личную комнату в ресторане высшего класса.
Егор Крид (Фото: ВКонтакте @egorkreed)
А в гримерке должны ждать креветки, курица-гриль, сок и зеркало в полный рост.
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Дарья Осипова