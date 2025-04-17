Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ 50 видов сосисок, охрана, энергетики, мусорные мешки и вагон: что Чеботина, Бузова, Лолита и другие звезды требуют для концерта

50 видов сосисок, охрана, энергетики, мусорные мешки и вагон: что Чеботина, Бузова, Лолита и другие звезды требуют для концерта

Баста (Фото: ВКонтакте @basta)

Баста (Фото: ВКонтакте @basta)

Гастроли знаменитостей — это всегда праздник для зрителей, но за кулисами порой разыгрываются настоящие драмы.
Обслуживающему персоналу нередко приходится сталкиваться с причудами артистов, которые требуют особых условий для своего комфорта. В материале «Радио 1» мы окунемся в мир самых экстраординарных райдеров знаменитостей.

Джиган: VIP-ложа и эконом-класс для охраны

Рэпер Джиган не слишком привередлив к условиям, но у него есть свои обязательные пункты. Трансфер артиста должен проходить исключительно в VIP-ложе, а вот его телохранитель вынужден добираться до концерта в эконом-классе.

Джиган (Фото: ВКонтакте @officialgroupgeegun)

Люся Чеботина: уединение и обилие угощений

Певица Люся Чеботина, находясь на пике популярности, требует уединения. В ее райдере указано, что персонал не имеет права просить автографы или фото. В номере отеля мини-бар должен быть полностью оплаченный, а в гримерке — изобилие фруктов, сыров, мясных нарезок и 10 бутылок воды.

Люся Чеботина (Фото: ВКонтакте @lusia_chebotina)

Баста: гастрономические изыски

Баста, как истинный гурман, озвучил список обязательных продуктов для своего номера. В нем оказались ягоды, фрукты и почти 50 видов сосисок.

Баста (Фото: ВКонтакте @basta)

Александр Ревва: бизнес-класс и личная охрана

Пригласить Артура Пирожкова на выступление — задача не из легких. Для Александра Реввы обязательным условием является билет на самолет бизнес-класса с местом у окна. В отеле должны быть спа и спортзал, а также личная охрана. И не забудьте: меньше 5 миллионов рублей за выступление — не вариант!

Александр Ревва (Фото: ВКонтакте @aleksandrrevvaofficial)

Ольга Бузова: скромность с изюминкой

Королева драмы Ольга Бузова имеет довольно скромный райдер: машина бизнес-класса и пятизвездочный отель. Но без энергетиков и кальяна она не останется — вот вам и изюминка!

Ольга Бузова (Фото: ВКонтакте @olgabuzova)

Валерий Леонтьев: мешки для мусора

Валерий Яковлевич известен своей неприхотливостью, но у него есть интересное требование — большое количество пакетов для мусора. Артист заклеивает ими окна в отеле, чтобы не сбиваться с режима сна из-за смены часовых поясов.

Валерий Леонтьев (Фото: ВКонтакте @vleontiev)

Сергей Лазарев: забота о здоровье

Сергей Лазарев очень заботится о своем здоровье, поэтому в его райдере обязательно должны быть баночка натурального меда и имбирь.

Сергей Лазарев (Фото: ВКонтакте @sergeylazarev)

Лолита: вагон для комфорта

Певица Лолита признается, что преодолевать большие расстояния на машине для нее — настоящий страх. Но фобия не мешает комфорту: она требует целый вагон для трансфера.

Лолита Милявская (Фото: ВКонтакте @lolitamilyavskaya)

Стас Михайлов: молчаливый водитель и фитнес-центр

Любимец женщин Стас Михайлов требует целый вагон для своего приезда, а встречать его должен молчаливый водитель немецкой марки. В отеле обязательно должен быть фитнес-центр и отсутствие ремонтных работ — комфорт превыше всего!
Стас Михайлов (Фото: ВКонтакте @stas.mihailov.official)

Егор Крид: райдер как роман Толстого

Егор Крид удивляет своим райдером, который можно сравнить с романами Толстого по объему. Важные условия включают автомобиль не старше 2014 года, гостиницу 5 звезд, ортопедический матрас и личную комнату в ресторане высшего класса.

Егор Крид (Фото: ВКонтакте @egorkreed)

А в гримерке должны ждать креветки, курица-гриль, сок и зеркало в полный рост.

Читайте также:

Экс-домработница Пугачевой рассказала о праздновании дня рождения Примадонны

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович снялась обнажённой в домашней ванной

Влюбилась в узбека и завела роман с женатым: как ограбление помогло Марии Ароновой обрести счастье в личной жизни
#статьи
#билет
#бизнес
#автомобиль
#сок
#вконтакте
#счастье
#комфорт
Анна Заворотнюк оставила новорожденного ради похода в салон красоты
Анна Заворотнюк ради салона красоты впервые оставила сына после его рождения
17 апреля 2025, 13:23

Анна Заворотнюк (Фото: Инстаграм* @anna_zavorotnyu)

Анна Заворотнюк впервые после рождения ребенка оставила его, чтобы отправиться по своим делам. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк посетила салон красоты.

За малышом следили родные семьи. В отсутствии мамы мальчика опекала ребенка его бабушка Валентина Борисовна.

29-летняя Анна Заворотнюк находится в браке с бизнесменом Тимуром Исмаиловым. В апреле у пары родился сын, который получил имя Марсель.

«Первая вылазка в город за две недели... Покрасили корни, кончики подровняли, как всегда идеально! Ногти тоже были спасены», — рассказала Анна.
Ранее Заворотнюк призналась, что заплатила за некачественный маникюр 10 тысяч рублей.

Мать Анны известная телеведущая и актриса Анастасии Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет. Анастасия продолжительное время боролась с онкологией.

Читайте также:
«Ноу комментс»: Дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на мастера маникюра после родов

Орбакайте грозит статус иноагента из-за концерта перед украинцами

Алла Пугачёва может вскоре навсегда вернуться в Россию

*Запрещен в РФ.
#мать
#город
#актриса
#салон красоты
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Племянница Галкина* приехала на день рождения Пугачёвой вместе с бойфрендом
17 апреля 2025, 13:13

Алла Пугачёва и её крестница Алина Галкина (Фото: Instagram**, @galkinalin)

Во вторник, 15 апреля, Алла Пугачёва отметила своё 76-летие на Кипре. На праздник приехали самые близкие, среди них родные Максима Галкина* — брат юмориста Дмитрий, его жена, сын Гриша и дочь Алина, которая приходится Примадонне крестницей.
Как пишет издание «7Дней.ru», Алина приехала в гости к Пугачёвой вместе с возлюбленным Михаилом. Пара привезла имениннице роскошный букет цветов в розовой гамме.

Крестница певицы начала встречаться с Михаилом в прошлом году. Она уверяет, что встретила настоящую любовь. Алина учится за границей, часто путешествует по Европе. Её брат Гриша пытается строить карьеру рэпера, но пока большой успех к нему не пришёл.

Читайте также:

Алла Пугачёва может вскоре навсегда вернуться в Россию

Экс-домработница Пугачевой рассказала о праздновании дня рождения Примадонны

Продюсер Лободы и любовник Галкина*: кто из звезд и как поздравил Пугачеву с 76-летием

*признан в России иноагентом.
**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
#алла пугачёва
#день рождения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кудрявцева опровергла слухи об огромной задолженности мужа перед ФНС
Кудрявцева заявила, что ИП ее мужа давно закрыто и долгов нет
17 апреля 2025, 13:07

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram/lerakudryavtseva)

Сегодня появились данные о том, что муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров должен налоговой 2,1 миллиона рублей. По информации Mash, у мужчины был бизнес, связанный с торговлей. Погасить долг спортсмен якобы не может, потому что нигде не работает. Подробности выяснило издание Super.
«ИП давно закрыто, долгов нет. ИП не закрывают, даже если долг в один рубль. Поэтому странная непроверенная информация», — прокомментировала Кудрявцева.
В январе прошлого года теледива говорила, что ушла от хоккеиста спустя десять лет брака. Причиной были названы проблемы спортсмена с алкоголем. Позже Кудрявцева заявила, что «уйти — не равно развестись», дав понять, что не планирует развод. Сегодня, судя по совместным фото, у пары все хорошо.

Читайте также:

Алла Пугачёва может вскоре навсегда вернуться в Россию

Участник «Битвы экстрасенсов» Шепс снимает порчу при согласии на смерть четырёх родных

Mash: цена на корпоративы Кристины Орбакайте снизилась до 3 млн руб
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#долги
#фнс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алла Пугачёва может вскоре навсегда вернуться в Россию
Шоумен Барецкий заявил, что Пугачёва может вернуться в РФ уже этим летом
17 апреля 2025, 12:46

Стас Барецкий (Фото: Telegram @baretsky_stas)

Певица Алла Пугачёва может вернуться в Россию уже летом 2025 года. Так считает шоумен Стас Барецкий.
«По моим ощущениям, Пугачёва вернется в Россию, может быть, этим летом, причем навсегда. Она экспрессивный человек. Она очень хочет вернуться. У нее здесь все, на Западе ее ничего не держит. Думаю, летом она вернется, есть предпосылки, была подготовка», — отметил Барецкий в беседе с NEWS.ru.

При этом он уточнил, что Галкин* в Россию не вернётся, так как боится.

По его словам, Кристина Орбакайте попала под влияние Галкина*. Тем не менее шоумен думает вернуть певицу на родину, пока она не наделала никаких глупостей.

«Жалко мне ее. Она под влиянием Галкина находится», — добавил Барецкий.

Читайте также:

Максим Галкин* организовал выступление Орбакайте на корпоративе у украинского бизнесмена

Mash: цена на корпоративы Кристины Орбакайте снизилась до 3 млн руб

«По некоторым неформальным каналам просила не наказывать»: в Госдуме объяснили, почему Пугачеву все еще не признали иноагентом

* Включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
#подготовка
#цена
#человек
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орбакайте грозит статус иноагента из-за концерта перед украинцами
Кристину Орбакайте могут признать иноагентом за концерт перед украинцами
17 апреля 2025, 12:43

Кристина Орбакайте (Фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)

Кристина Орбакайте может быть проверена на наличие иностранного финансирования. Вопросы к певице появились после украинского корпоратива.
Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

Как утверждает источник, оплата работы Орбакайте на вечеринке могла быть произведена за счет иностранного финансирования. При подтверждении этого Орбакайте может быть внесена в список иноагентов.

«Мы подготовили обращения с просьбой проверить дочь Аллы Пугачевой — Кристину Орбакайте — на наличие иностранного финансирования... Очевидно, что кто-то платил ей деньги за это выступление. Надеемся, что контролирующие органы, включая Росфинмониторинг, проведут полноценную проверку», — заявил Бородин.
Мероприятие с участием Орбакайте прошло в Праге. Утверждается, что инициатором выступления российской певицы стал Максим Галкин*, который является мужем матери Орбакайте Аллы Пугачёвой.

Читайте также:

Максим Галкин* организовал выступление Орбакайте на корпоративе у украинского бизнесмена

В столице проверят бар, в котором отмечали день рождения Пугачёвой

«По некоторым неформальным каналам просила не наказывать»: в Госдуме объяснили, почему Пугачеву все еще не признали иноагентом

*признан в России иноагентом.
#деньги
#обращения
#оплата
#рф
#иноагенты
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате