Влюбилась в узбека и завела роман с женатым: как ограбление помогло Марии Ароновой обрести счастье в личной жизни

Мария Аронова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Мария Аронова, родившаяся 11 марта 1972 года в Долгопрудном, с детства проявляла артистические наклонности. Воспитываясь в семье библиотекаря и инженера, она устраивала концерты для соседей и увлекалась гимнастикой.
Участие в народном театре «Вперед» стало отправной точкой для ее поступления в Щукинское училище. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
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Первые шаги в мире киноПосле окончания училища Аронова быстро завоевала популярность на театральной сцене и в кино. Ее яркие роли сделали ее любимицей зрителей, хотя о ее личной жизни известно не так много.
Первая любовь и юношеские мечтыВ возрасте 14 лет Мария влюбилась в Улугбека, молодого узбека, с которым познакомилась на танцах. Несмотря на его возраст (28 лет), она мечтала о свадьбе и большой семье. Однако, по мере взросления, чувства отошли на второй план.
Учеба и новые отношенияВ Щукинском училище Мария встретила Владислава Гандрабура, которого считали гением. Их отношения привели к беременности, но Владислав не спешил становиться отцом и вскоре исчез из ее жизни. Несмотря на трудности, Мария справилась с материнством.
Поиск любви и стабильностиПосле неудачного брака с программистом Алексеем, который не стал другом ее сыну, Мария вновь оказалась в поисках любви. Ее отношения с Валерием Афанасьевым, женатым мужчиной, закончились разрывом после двух месяцев совместной жизни.
Счастье в неожиданной встречеСудьба улыбнулась Марии после неприятного инцидента — ограбления. Начальник транспортного цеха театра Евгений Фомин пришел ей на помощь, отношения стали развиваться. Евгений стал хорошим другом для сына Марии, а вскоре в их семье появилась общая дочь Серафима.
Долгожданный бракНесмотря на то что пара прожила вместе 20 лет, официально их брак был зарегистрирован только спустя два десятилетия. Теперь Мария Аронова не только успешная актриса, но и счастливая женщина, нашедшая гармонию в личной жизни.
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Дарья Осипова