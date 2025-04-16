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Влюбилась в узбека и завела роман с женатым: как ограбление помогло Марии Ароновой обрести счастье в личной жизни

Мария Аронова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Мария Аронова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Мария Аронова, родившаяся 11 марта 1972 года в Долгопрудном, с детства проявляла артистические наклонности. Воспитываясь в семье библиотекаря и инженера, она устраивала концерты для соседей и увлекалась гимнастикой.
Участие в народном театре «Вперед» стало отправной точкой для ее поступления в Щукинское училище. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Первые шаги в мире кино

После окончания училища Аронова быстро завоевала популярность на театральной сцене и в кино. Ее яркие роли сделали ее любимицей зрителей, хотя о ее личной жизни известно не так много.

Первая любовь и юношеские мечты

В возрасте 14 лет Мария влюбилась в Улугбека, молодого узбека, с которым познакомилась на танцах. Несмотря на его возраст (28 лет), она мечтала о свадьбе и большой семье. Однако, по мере взросления, чувства отошли на второй план.

Учеба и новые отношения

В Щукинском училище Мария встретила Владислава Гандрабура, которого считали гением. Их отношения привели к беременности, но Владислав не спешил становиться отцом и вскоре исчез из ее жизни. Несмотря на трудности, Мария справилась с материнством.

Поиск любви и стабильности

После неудачного брака с программистом Алексеем, который не стал другом ее сыну, Мария вновь оказалась в поисках любви. Ее отношения с Валерием Афанасьевым, женатым мужчиной, закончились разрывом после двух месяцев совместной жизни.

Счастье в неожиданной встрече

Судьба улыбнулась Марии после неприятного инцидента — ограбления. Начальник транспортного цеха театра Евгений Фомин пришел ей на помощь, отношения стали развиваться. Евгений стал хорошим другом для сына Марии, а вскоре в их семье появилась общая дочь Серафима.

Долгожданный брак

Несмотря на то что пара прожила вместе 20 лет, официально их брак был зарегистрирован только спустя два десятилетия. Теперь Мария Аронова не только успешная актриса, но и счастливая женщина, нашедшая гармонию в личной жизни.

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#статьи
#кино
#учёба
#брак
#актриса
Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович снялась обнажённой в домашней ванной
16 апреля 2025, 18:46

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Экс-солистка популярной группы «Блестящие» Анна Семенович порадовала своих подписчиков откровенным снимком из ванной. В своем личном блоге она рассказала, что решила устроить себе расслабляющие водные процедуры.
«Пытаюсь себя привести в чувство. Насыпаю целую пачку соли в ванну. Обычной, из аптеки», — объяснила звезда, добавив, что надеется, что это поможет ей проснуться.

Семенович также упомянула, что проснулась раньше будильника и предположила, что на её состояние могла повлиять магнитная буря, о которой говорили в новостях. В поисках дополнительных способов взбодриться, она решила выпить чашечку кофе.

Вскоре после этого певица опубликовала селфи из ванной с маской на лице, прикрывшись рукой. Подписчики оценили откровенный пост и поддержали Анну в её стремлении вернуть себе энергию.

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#певица
#кофе
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«Это профнепригодность»: режиссер «Склифа» прокомментировала скандал с Кристиной Асмус
Агранович назвала Асмус профнепригодной из-за поведения на съемочной площадке
16 апреля 2025, 18:00

Кристина Асмус (Фото: Telegram/asmusk)

Режиссер сериала «Склиф» Мария Агранович назвала поведение актрисы Кристины Асмус на съемочной площадке профнепригодностью. Подробности выяснило издание Super. Уточняется, что звезду «Интернов» выгнали со съемок за создание токсичной атмосферы, которая угрожала всей работе.
«Я могу сказать так, что правда. Это профнепригодность, на мой взгляд. Я больше не буду ничего говорить, потому что есть соглашения определенные с продюсерами», — прокомментировала Агранович.

По словам собеседников Telegram-канала Mash, Асмус не хотела налаживать отношения с коллегами по цеху, в том числе и с Матвеем Лыковым, который играет вторую главную роль. Кроме того, со слов источников, Асмус просила менять сценарий в последний момент, затягивала сцены и хотела, чтобы ее вписали в титры креативным продюсером.

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#звёзды
#шоу-бизнес
#скандал
#новости
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«Никогда с ними не сравнюсь»: друг Паши Техника о его отношении к Цою и Высоцкому
Лука Сафронов: Паша Техник уважал творчество Цоя
16 апреля 2025, 17:42

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)

Рэпер Паша Техник уважал творчество таких мэтров, как Владимир Высоцкий и Виктор Цой, рассказал aif.ru друг Техника Лука Сафронов-Затравкин.
«Я спрашивал у него: что ты думаешь про Цоя, про Высоцкого? Он говорил: «Я никогда с ними не сравнюсь», — прокомментировал собеседник.
Лука Сафронов-Затравкин добавил, что Техник ездил к стене Виктора Цоя в арт-кластере в Петербурге. Друг почившего рэп-исполнителя уточнил, что была еще одна — на гараже, которую потом закрасили.

О том, что поклонники Паши Техника разрисовали стену Цоя на Арбате в Москве, сообщалось 12 апреля. Некоторые посчитали такой поступок вандализмом. Паша Техник скончался в 40 лет в результате септического шока и полиорганной недостаточности 4 апреля.

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Продюсер Вольтов сомневается в решении Юры Борисова заключить контракт в Голливуде

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#шоу-бизнес
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Продюсер Вольтов сомневается в решении Юры Борисова заключить контракт в Голливуде
Продюсер Вольтов считает, что Юре Борисову лучше сотрудничать с агентом
16 апреля 2025, 16:46

Юра Борисов (Фото: Телеграм, @uyranorysov)

Недавно 32-летний актёр Юра Борисов после триумфа фильма «Анора», в котором он снялся, подписал контракт с голливудским агентством United Talent Agency (UTA). После публикации этой новости многие решили, что Юре будут предлагать работу с мировыми звёздами кино. Однако, российский журналист, бизнес-тренер и продюсер Евгений Вольтов не уверен, что контракт с агентством поможет Борисову стать голливудской звездой. По его словам, у российского актёра получилось бы закрепиться на Западе и без агентства, причём даже быстрее, чем с ним. Он также отметил, что молодой звезде лучше отдавать предпочтение агенту, а не агентству.
«Потому что в агентстве новый артист — всегда 46-й на очереди справа. И именно наличие звёздных кейсов у этого самого агентства — далеко не гарант качества! Потому что сначала оно преследует интересы флагманов», — цитирует слова Вольтова издание «7Дней.ru».
Продюсер также рассказал, как найти хорошего агента: при первой встрече надо расспросить о проектах, которые он реализовал с нуля, сколько это стоило и как он работал.
«Хороший специалист легко поделится кейсами, потому что делал их сам. Сомнительный же предложит поискать целевую аудиторию, походить на светские мероприятия и потестировать разные образы на фотосессии за два миллиона рублей», — объяснил эксперт.
Ранее актёр Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями от встречи с Канье Уэстом, которая прошла в напряжённой атмосфере. Так, он и Юра Борисов столкнулись с рэпером в лифте. Музыкант начал очень пристально разглядывать худи Юры, а после заявил, что одежда Борисова — копия его бренда, и обвинил русских актёров в краже дизайна.

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Чистый Четверг 17 апреля: какие традиции нужно соблюсти в этот день, а что лучше отложить на потом, приметы
16 апреля 2025, 16:40

Фото: iStock/sedmak

17 апреля великий праздник — Чистый четверг, который в православной традиции отмечается накануне Великой пятницы, в Страстную неделю. Этот день считается важным этапом подготовки к Пасхе и символизирует духовное и физическое очищение. О традициях и особенностях Великого четверга читайте в материале «Радио 1».


История праздника


История Чистого четверга тесно связана с событиями, описанными в Евангелии. В этот день Иисус Христос установил главное таинство христианской церкви — Евхаристию, во время которой верующие причащаются хлебом и вином, символизирующими тело и кровь Христа.

Также в Чистый четверг Иисус омыл ноги своим ученикам, что стало символом смирения и любви к ближнему.

Этот день получил своё название из-за установления Церковью традиции очищения и подготовки к Пасхе. В этот день верующие стремятся очистить свою душу и тело, соблюдая определённые обряды и традиции.

Традиции и обычаи


Фото: iStock/A.Greeg

В Чистый четверг принято посещать церковную службу, на которой читаются отрывки из Евангелия о Тайной вечере, предательстве Иуды и о молитве Христа в Гефсиманском саду. Верующие также стараются исповедаться и причаститься.

Одним из распространенных обычаев является уборка дома, символизирующая очищение от грехов и подготовку к празднованию Пасхи. Также в этот день принято начинать приготовление пасхальных блюд.

В старину на Руси в Чистый четверг было принято подниматься на рассвете и совершать омовения до того, как солнце покажется из-за горизонта, и с хорошими мыслями приступать к приготовлениям к Пасхе.

В Чистый четверг существует обычай святить соль. Соль, освященная в этот день, нашими предками применялась как лекарство.

В этот день принято красить яйца и печь куличи. В пятницу и субботу вспоминают о распятии и погребении Иисуса Христа, поэтому верующие соблюдают строгий пост. Приготовление праздничных блюд в эти дни не соответствует духу поста.

Что не стоит делать в чистый четверг


В этот день не разрешается устраивать шумные застолья и употреблять алкоголь. Радоваться можно, но умеренно.

Не стоит вступать в споры и проявлять враждебность. День предназначен для духовного очищения, а не для раздоров.

В преддверии Воскресения, в Страстную седмицу, не следует заниматься уборкой на кладбище. Пасха — это день великой радости, олицетворяющий победу жизни над смертью, и не время предаваться печали у могил родных.

Приметы


Фото: iStock/Marina Fistina

  • Если в Чистый четверг стоит хорошая погода — лето будет ранним и тёплым.
  • Тесто на куличи получаются пышными — жди счастливый год.
  • Наводить чистоту после Страстного четверга — всё равно что проспать именины.
  • Какая погода на Чистый четверг, такая же будет и на Вознесение.
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#уборка
#традиции
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