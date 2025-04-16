Экс-домработница Пугачевой рассказала о праздновании дня рождения Примадонны

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Экс-домработница знаменитой певицы Аллы Пугачевой, Людмила Дороднова, поделилась подробностями о праздновании дня рождения артистки, которое прошло в одном из баров Москвы. Подробности узнало издание «Абзац».
В мероприятии приняли участие директор Пугачевой Елена Чупракова, критик Артур Гаспарян, поклонники и сама Дороднова. По словам Людмилы, вечер был насыщенным и запоминающимся.
Она отметила, что подобная встреча проходила и в прошлом году. Дороднова также рассказала, что лично поздравила Примадонну с днем рождения через смс и получила в ответ картинку с благодарностью.
Людмила подчеркнула, что вся информация и видео с этого мероприятия будут переданы самой Пугачевой.
Напомним, что в марте 2022 года Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным* и детьми уехала в Израиль.
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«Был хороший концерт, все исполняли песни Аллы, адресовали ей поздравления», — поделилась женщина.
Она отметила, что подобная встреча проходила и в прошлом году. Дороднова также рассказала, что лично поздравила Примадонну с днем рождения через смс и получила в ответ картинку с благодарностью.
«Поклонники Аллы устроили караоке. Как всегда, уточнили, что лучше неё никогда не было и не будет», — добавила она.
Людмила подчеркнула, что вся информация и видео с этого мероприятия будут переданы самой Пугачевой.
Напомним, что в марте 2022 года Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным* и детьми уехала в Израиль.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Дарья Осипова