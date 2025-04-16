Экс-домработница Пугачевой рассказала о праздновании дня рождения Примадонны

Недавно 32-летний актёр Юра Борисов после триумфа фильма «Анора», в котором он снялся, подписал контракт с голливудским агентством United Talent Agency (UTA). После публикации этой новости многие решили, что Юре будут предлагать работу с мировыми звёздами кино. Однако, российский журналист, бизнес-тренер и продюсер Евгений Вольтов не уверен, что контракт с агентством поможет Борисову стать голливудской звездой. По его словам, у российского актёра получилось бы закрепиться на Западе и без агентства, причём даже быстрее, чем с ним. Он также отметил, что молодой звезде лучше отдавать предпочтение агенту, а не агентству.