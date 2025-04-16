Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович снялась обнажённой в домашней ванной

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)
Экс-солистка популярной группы «Блестящие» Анна Семенович порадовала своих подписчиков откровенным снимком из ванной. В своем личном блоге она рассказала, что решила устроить себе расслабляющие водные процедуры.
«Пытаюсь себя привести в чувство. Насыпаю целую пачку соли в ванну. Обычной, из аптеки», — объяснила звезда, добавив, что надеется, что это поможет ей проснуться.
Семенович также упомянула, что проснулась раньше будильника и предположила, что на её состояние могла повлиять магнитная буря, о которой говорили в новостях. В поисках дополнительных способов взбодриться, она решила выпить чашечку кофе.
Вскоре после этого певица опубликовала селфи из ванной с маской на лице, прикрывшись рукой. Подписчики оценили откровенный пост и поддержали Анну в её стремлении вернуть себе энергию.
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