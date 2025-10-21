«500 тысяч в год»: Наталья Бочкарёва рассказала о расходах на образование дочери
Актриса Наталья Бочкарёва рассказала, сколько денег тратит на обучение детей
Актриса Наталья Бочкарёва рассказала о расходах на обучение своих детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Основная часть средств, по её словам, уходит на 17-летнюю дочь Марию, которая поступила в МГИМО и планирует карьеру в политике.
«Там по-разному бывает. В основном — 500 тысяч рублей в год. Но, на самом деле, везде такая цена», — отметила актриса на премьере фильма «Алиса в стране чудес».Бочкарёва также рассказала, что занимается благотворительностью, часто отдавая свои вещи нуждающимся.
Она воспитывает ещё двоих сыновей: младший, вероятно, пойдёт по её стопам, а старший уже живёт самостоятельно и зарабатывает репетиторством.