«500 тысяч в год»: Наталья Бочкарёва рассказала о расходах на образование дочери

21 октября 2025, 20:52

Актриса Наталья Бочкарёва рассказала, сколько денег тратит на обучение детей

Наталья Бочкарёва (Фото: Instagram* / @natalia_bochkareva_official)

Актриса Наталья Бочкарёва рассказала о расходах на обучение своих детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Основная часть средств, по её словам, уходит на 17-летнюю дочь Марию, которая поступила в МГИМО и планирует карьеру в политике.





«Там по-разному бывает. В основном — 500 тысяч рублей в год. Но, на самом деле, везде такая цена», — отметила актриса на премьере фильма «Алиса в стране чудес».