«Была операция. Её устроила я»: жена Курбана Омарова рассказала, как помогла ему
Блогер Курбан Омаров перенёс операцию из-за проблем с ухом
45-летний блогер Курбан Омаров перенёс операцию на ухе после длительных проблем со здоровьем. Об этом рассказала в соцсетях его 23-летняя супруга Валерия Мага, отметив, что именно она настояла на хирургическом вмешательстве.
«Спасибо, что спрашивали и переживали. У моего супруга была операция. Её устроила я. Каждая наша поездка на протяжении трёх лет заканчивалась поездкой в госпиталь, потому что мой муж каждый раз, когда ныряет, испытывает боль в ухе», — поделилась Валерия.По её словам, ранее врачи в России и за границей ограничивались назначением капель, что не решало проблему. Мага решила обратиться к новому специалисту, который диагностировал у Омарова перфорацию левой барабанной перепонки.
Хирургическое вмешательство прошло успешно. Валерия рассказала, что теперь муж чувствует себя гораздо лучше, а сам блогер поблагодарил медиков за помощь.