«Была операция. Её устроила я»: жена Курбана Омарова рассказала, как помогла ему

21 октября 2025, 19:27

Блогер Курбан Омаров перенёс операцию из-за проблем с ухом

Валерия Мага и Курбан Омаров (Фото: Instagram* / @zimamoscow)

45-летний блогер Курбан Омаров перенёс операцию на ухе после длительных проблем со здоровьем. Об этом рассказала в соцсетях его 23-летняя супруга Валерия Мага, отметив, что именно она настояла на хирургическом вмешательстве.







«Спасибо, что спрашивали и переживали. У моего супруга была операция. Её устроила я. Каждая наша поездка на протяжении трёх лет заканчивалась поездкой в госпиталь, потому что мой муж каждый раз, когда ныряет, испытывает боль в ухе», — поделилась Валерия.