«Молодёжь сейчас крутая»: Анна Семенович предложила ввести уроки психологии в школах
Анна Семенович выступила за преподавание психологии школьникам с пятого класса
Певица Анна Семенович предложила внедрить уроки психологии в школьную программу, начиная с пятого класса.
В интервью kp.ru артистка отметила, что психологическая грамотность важна для современного человека так же, как математика или литература.
«Я считаю, что психологию нужно вводить в школу с пятого класса и плотно этим заниматься. Потому что психология — это самонастройка, по большому счёту», — подчеркнула Семенович.По её словам, занятия с психологом помогают понять свои ошибки, мотивацию и найти путь к целям. Певица назвала психологию «потрясающей» наукой и выразила уверенность, что её изучение поможет молодёжи стать более уверенной и гармоничной.
Анна также похвалила современное поколение, отметив, что молодёжь умеет ценить своё время и расставлять границы.
«Молодёжь сейчас крутая — она ценит себя, своё время и умеет говорить "нет". Если раньше нас в советское время "запахивали" с утра до ночи, то сейчас ребята умеют расставлять границы», — заявила она.