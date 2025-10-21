«Молодёжь сейчас крутая»: Анна Семенович предложила ввести уроки психологии в школах

21 октября 2025, 20:23

Анна Семенович выступила за преподавание психологии школьникам с пятого класса

Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Певица Анна Семенович предложила внедрить уроки психологии в школьную программу, начиная с пятого класса.





В интервью kp.ru артистка отметила, что психологическая грамотность важна для современного человека так же, как математика или литература.





«Я считаю, что психологию нужно вводить в школу с пятого класса и плотно этим заниматься. Потому что психология — это самонастройка, по большому счёту», — подчеркнула Семенович.

«Молодёжь сейчас крутая — она ценит себя, своё время и умеет говорить "нет". Если раньше нас в советское время "запахивали" с утра до ночи, то сейчас ребята умеют расставлять границы», — заявила она.