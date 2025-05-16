51-летний Владимир Епифанцев живёт с тремя 20-летними девушками – подробности

Владимир Епифанцев (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
51-летний актёр Владимир Епифанцев проживает одновременно с тремя девушками, которым по 20 лет. Об этом узнал Telegram-канал Admin.Anshlak.
Известно, что долгое время артист состоял в отношениях с Юлией Семёновой. Однако он открыто заявлял девушке, чтобы она не рассчитывала ни на что серьёзное, поскольку он любит красивых и стройных. Влюблённая в него по уши Юлия решилась на смену имиджа и резкое похудение. В результате, сбросив 30 кг, она всё же получила предложение руки и сердца от Епифанцева.
Однако теперь стало известно, что он живёт не только с ней, то и с тремя молодыми девушками, которые, с его слов, являются не просто подругами, а его частями. Тем не менее, раскрывать подробности такого странного сожительства Владимир не спешит.
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Однако теперь стало известно, что он живёт не только с ней, то и с тремя молодыми девушками, которые, с его слов, являются не просто подругами, а его частями. Тем не менее, раскрывать подробности такого странного сожительства Владимир не спешит.
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Анастасия Чинкова