Драка в баре, бегство во Францию и грязные измены мужа: как сейчас живет бывшая супруга Епифанцева Анастасия Веденская

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская (фото: кадр из программы «Судьба человека»)
После начала специальной военной операции актриса Анастасия Веденская, бывшая супруга Владимира Епифанцева, покинула Россию, забрав с собой детей. При этом артистка продолжает работать на родине, несмотря на критику. Как сложилась её жизнь за границей, чем она занимается сегодня и как обстоят дела в личной жизни, расскажет «Радио 1».
Первые шаги Веденской в мир кино
С детства Анастасия Веденская была погружена в атмосферу кино. Ее мама, работавшая художником-гримером на «Мосфильме», часто брала дочь на съемочные площадки. Там маленькая Настя с интересом наблюдала за работой известных кинематографистов и актеров.
Хотя ей не раз предлагали сыграть небольшие роли, мать старалась оградить дочь от непростой актерской судьбы, опасаясь нестабильности этой профессии. Однако стремление Веденской к кино оказалось сильнее материнских предостережений.
После школы она поступила в Щукинское театральное училище, где смогла раскрыть свой талант. Именно там произошла встреча, которая значительно повлияла на ее дальнейшую жизнь.
Знакомство Владимира Епифанцева с Веденской
Во время одного из экзаменационных спектаклей Анастасия Веденская исполнила роль, требующую полной самоотдачи. Ее талант не остался незамеченным — Владимир Епифанцев, присутствовавший в зале, был впечатлен ее игрой и сразу после выступления подошел к ней.
Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская (фото: кадр из программы «Судьба человека»)
Между ними вспыхнули сильные чувства, и спустя всего три месяца Анастасия узнала о своей беременности. Этот поворот оказался неожиданным для нее, ведь в планах на первом месте стояла карьера. Однако Епифанцев оказался настойчивым: услышав о сомнениях возлюбленной, он растрогался и пообещал сделать все, чтобы их ребенок ни в чем не нуждался. Вскоре они поженились, и в 2005 году у пары родился сын Гордей, а через три года — Орфей.
«Володя странный. Талантливый и интересный. Не такой, как все. Гениальный. Мне с ним было интересно. Я не хотела свадьбы, но забеременела», — рассказала Анастасия.
Со стороны их семья выглядела счастливой: супруги вместе появлялись на публике, путешествовали и гуляли с детьми. Несмотря на материнство, Веденская не отказалась от актерской карьеры. Ее дебют состоялся в фильме «Под Большой медведицей», затем последовали роли в «Разметке» и «Ночи длиною в жизнь», за которую она получила премию Владислава Галкина за актерское мастерство.
Епифанцев поддерживал жену в творческом развитии, приглашая ее в свои театральные и кинопроекты.
Интересный факт: во втором сезоне сериала «Кремень» Анастасия читала собственные стихи, ведь с детства увлекалась поэзией. Помимо кино, она продолжала играть в театре, выступая на одной сцене с такими актерами, как Валерий Золотухин и Екатерина Васильева.
Епифанцев изменил жене
Во время съемок проекта «Кремень. Освобождение» Анастасия случайно узнала об измене мужа. Епифанцев по ошибке отправил ей сообщение, которое предназначалось любовнице. В нем он предупреждал, что их встреча невозможна, поскольку в номере будет находиться жена.
Чтобы убедиться в предательстве, Веденская незаметно положила диктофон в карман супруга. Когда тот солгал, что вышел в магазин, устройство записало его разговор с другой женщиной.
Актриса Анна Цуканова-Котт (фото: социальные сети)
Выяснилось, что Владимир изменил супруге с ее же близкой подругой — Анной Цукановой-Котт.
«Самое мерзкое и подлое, что может быть — это ложь. Все друзья говорили мне, что я веду себя как дурочка. Они видели все. А я еще защищала Аню, говорила близким, чтобы не лезли не в свое дело!» — рассказала Веденская в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
Скандальный развод
Со временем Анастасия поняла, что измена была не единственной — у Владимира Епифанцева это оказалось привычкой. После Анны в их доме появилась Юлия — сначала она просто помогала по хозяйству, но вскоре заняла особое место в жизни актера.
«Поначалу у меня не было любовниц. Потом какая-то временная появилась. Были проститутки, какие-то левые женщины. Но я все это скрывал», — признался Епифанцев.
Веденская больше не могла молчать и решила рассказать правду. Она призналась, что забрала детей и ушла от мужа, сняв небольшую комнату. О собственной квартире не могло быть и речи, пока не состоялся развод: из-за плохой кредитной истории Епифанцева ипотеку оформить было невозможно.
К тому же Анастасия утверждала, что бывший супруг не только не помогает финансово, но и не проявляет желания видеться с сыновьями.
Гордей Епифанцев (фото: кадр из программы «Судьба человека»)
Развод оказался нпростым и сопровождался серьезными конфликтами. Епифанцев упрекал бывшую жену в чрезмерном увлечении эзотерикой, а Веденская твердо заявляла, что не может простить измену. Суд постановил, что дети останутся с матерью, однако позже именно Анастасия настояла на том, чтобы сыновья поддерживали связь с отцом.
«Я с сыновьями на связи каждый день. Это к вопросу о правдивости ее интервью. Но я не поздравляю детей ни с Новым годом, ни с днями рождениями. Не дарю подарки. Не понимаю — зачем. Зачем создавать праздник и чудо? Нужно воспринимать жизнь как чудо», — сказал Епифанцев в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» канала «Россия 1».
После расставания актриса полностью изменила свою жизнь: углубилась в изучение буддизма, занялась созданием короткометражных фильмов, а затем приняла решение покинуть Россию.
Новый роман и неожиданное предложение
Еще во время брака с Владимиром Епифанцевым у Анастасии завязались отношения с актером Максимом Онищенко, однако она не спешила предавать их огласке. Лишь после развода Веденская все чаще стала появляться с новым избранником на публике.
«У меня была похожая ситуация: бывшая жена увлеклась другим мужчиной и начала мне врать. Я Настю хорошо понимаю. Конечно, поначалу было сложно, но я люблю ее, поэтому готов был мириться с проблемами», — рассказал Максим.
Максим Онищенко и Анастасия Веденская (фото: кадр из программы «Судьба человека»)
Максим быстро нашел общий язык с ее сыновьями, а в 2021 году решился на важный шаг — сделал Анастасии предложение прямо в эфире программы «Судьба человека». Застигнутая врасплох, она сначала призналась, что боится брака, но в итоге сказала «да». Однако до ЗАГСа влюблённые так и не дошли.
«Я против института брака как такового. Когда я ждала ребенка, меня, 20-летнюю, на это уговорили Володя и его мама. Что касается детей, я Макса сразу предупредила, что мне двух сыновей хватит и больше детей не хочу», — подчеркнула актриса.
Ввязалась в драку в баре
Один из самых громких скандалов в жизни Анастасии Веденской разразился в Санкт-Петербурге во время премьеры фильма «Дочь тьмы». Актриса пришла на мероприятие вместе с Максимом Онищенко, режиссером картины Ростиславом Мусаевым и Викторией Абрамовой. Вечер проходил в дружеской атмосфере, пока внезапно Виктория не швырнула бокал прямо в лицо Анастасии, причинив ей серьезную травму.
После этого вспыхнула драка, в которую оказались втянуты сразу несколько человек. Максим Онищенко вступился за Веденскую, а ее бывший муж Владимир Епифанцев, который по воле случая оказался неподалеку от бара, набросился на Мусаева и Абрамову. Позже актеру пришлось публично извиняться за свое поведение.
Анастасия Веденская после драки фото: кадр из программы «Судьба человека»)
Анастасия не оставила нападение без последствий и подала заявление в прокуратуру. Однако добиться справедливости ей не удалось. Суд приговорил Викторию Абрамову к исправительным работам на шесть месяцев с удержанием 10% зарплаты, но в итоге наказание так и не было исполнено — дело закрыли из-за истечения срока давности.
«Из-за рубца на лбу, который без хирургического вмешательства не исчезнет, я стала меньше сниматься и у меня возникают сложности с работой, так как этот рубец не может скрыть грим, и он виден на камеру. В этой профессии, если есть какие-то изъяны на лице, актеров просто не зовут участвовать в проектах и даже не приглашают на пробы», — сообщила актриса.
Высказывания про Россию
В сентябре 2024 года Анастасия Веденская опубликовала в социальных сетях пост, в котором призналась, что скучает по дому, добавив: «Удивительно, как быстро другая страна стала родной». Она пояснила, что имеет в виду Францию, где живет уже несколько лет.
Спустя пару месяцев актриса вновь высказалась о России, и хотя ее публикация была посвящена защите животных, она не упустила возможность затронуть и политические темы.
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Веденская не раз позволяла себе критические замечания в адрес российских актеров. Так, во время съемок проекта «Перевод с турецкого», который вышел на канале «Россия», она высоко оценила профессионализм своих турецких коллег, а вот о российских артистах отозвалась нелестно, заявив, что они играют без эмоций и просто произносят текст по сценарию.
Продолжает зарабатывать в России
Несмотря на свою критику в адрес России, Анастасия Веденская продолжает зарабатывать деньги на съемках в стране. Она охотно признается, что продолжает работать в российских городах. Например, актриса принимала участие в съемках сериала «Белая панама», которые проходили в Новороссийске.
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