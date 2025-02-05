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Драка в баре, бегство во Францию и грязные измены мужа: как сейчас живет бывшая супруга Епифанцева Анастасия Веденская

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

После начала специальной военной операции актриса Анастасия Веденская, бывшая супруга Владимира Епифанцева, покинула Россию, забрав с собой детей. При этом артистка продолжает работать на родине, несмотря на критику. Как сложилась её жизнь за границей, чем она занимается сегодня и как обстоят дела в личной жизни, расскажет «Радио 1».

Первые шаги Веденской в мир кино


С детства Анастасия Веденская была погружена в атмосферу кино. Ее мама, работавшая художником-гримером на «Мосфильме», часто брала дочь на съемочные площадки. Там маленькая Настя с интересом наблюдала за работой известных кинематографистов и актеров.

Хотя ей не раз предлагали сыграть небольшие роли, мать старалась оградить дочь от непростой актерской судьбы, опасаясь нестабильности этой профессии. Однако стремление Веденской к кино оказалось сильнее материнских предостережений.

После школы она поступила в Щукинское театральное училище, где смогла раскрыть свой талант. Именно там произошла встреча, которая значительно повлияла на ее дальнейшую жизнь.

Знакомство Владимира Епифанцева с Веденской


Во время одного из экзаменационных спектаклей Анастасия Веденская исполнила роль, требующую полной самоотдачи. Ее талант не остался незамеченным — Владимир Епифанцев, присутствовавший в зале, был впечатлен ее игрой и сразу после выступления подошел к ней.

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Между ними вспыхнули сильные чувства, и спустя всего три месяца Анастасия узнала о своей беременности. Этот поворот оказался неожиданным для нее, ведь в планах на первом месте стояла карьера. Однако Епифанцев оказался настойчивым: услышав о сомнениях возлюбленной, он растрогался и пообещал сделать все, чтобы их ребенок ни в чем не нуждался. Вскоре они поженились, и в 2005 году у пары родился сын Гордей, а через три года — Орфей.

«Володя странный. Талантливый и интересный. Не такой, как все. Гениальный. Мне с ним было интересно. Я не хотела свадьбы, но забеременела», — рассказала Анастасия.

Со стороны их семья выглядела счастливой: супруги вместе появлялись на публике, путешествовали и гуляли с детьми. Несмотря на материнство, Веденская не отказалась от актерской карьеры. Ее дебют состоялся в фильме «Под Большой медведицей», затем последовали роли в «Разметке» и «Ночи длиною в жизнь», за которую она получила премию Владислава Галкина за актерское мастерство.

Епифанцев поддерживал жену в творческом развитии, приглашая ее в свои театральные и кинопроекты.

Интересный факт: во втором сезоне сериала «Кремень» Анастасия читала собственные стихи, ведь с детства увлекалась поэзией. Помимо кино, она продолжала играть в театре, выступая на одной сцене с такими актерами, как Валерий Золотухин и Екатерина Васильева.

Епифанцев изменил жене


Во время съемок проекта «Кремень. Освобождение» Анастасия случайно узнала об измене мужа. Епифанцев по ошибке отправил ей сообщение, которое предназначалось любовнице. В нем он предупреждал, что их встреча невозможна, поскольку в номере будет находиться жена.

Чтобы убедиться в предательстве, Веденская незаметно положила диктофон в карман супруга. Когда тот солгал, что вышел в магазин, устройство записало его разговор с другой женщиной.

Актриса Анна Цуканова-Котт (фото: социальные сети)

Выяснилось, что Владимир изменил супруге с ее же близкой подругой — Анной Цукановой-Котт.

«Самое мерзкое и подлое, что может быть — это ложь. Все друзья говорили мне, что я веду себя как дурочка. Они видели все. А я еще защищала Аню, говорила близким, чтобы не лезли не в свое дело!» — рассказала Веденская в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Скандальный развод


Со временем Анастасия поняла, что измена была не единственной — у Владимира Епифанцева это оказалось привычкой. После Анны в их доме появилась Юлия — сначала она просто помогала по хозяйству, но вскоре заняла особое место в жизни актера.

«Поначалу у меня не было любовниц. Потом какая-то временная появилась. Были проститутки, какие-то левые женщины. Но я все это скрывал», — признался Епифанцев.

Веденская больше не могла молчать и решила рассказать правду. Она призналась, что забрала детей и ушла от мужа, сняв небольшую комнату. О собственной квартире не могло быть и речи, пока не состоялся развод: из-за плохой кредитной истории Епифанцева ипотеку оформить было невозможно.

К тому же Анастасия утверждала, что бывший супруг не только не помогает финансово, но и не проявляет желания видеться с сыновьями.

Гордей Епифанцев (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Развод оказался нпростым и сопровождался серьезными конфликтами. Епифанцев упрекал бывшую жену в чрезмерном увлечении эзотерикой, а Веденская твердо заявляла, что не может простить измену. Суд постановил, что дети останутся с матерью, однако позже именно Анастасия настояла на том, чтобы сыновья поддерживали связь с отцом.

«Я с сыновьями на связи каждый день. Это к вопросу о правдивости ее интервью. Но я не поздравляю детей ни с Новым годом, ни с днями рождениями. Не дарю подарки. Не понимаю — зачем. Зачем создавать праздник и чудо? Нужно воспринимать жизнь как чудо», — сказал Епифанцев в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» канала «Россия 1».

После расставания актриса полностью изменила свою жизнь: углубилась в изучение буддизма, занялась созданием короткометражных фильмов, а затем приняла решение покинуть Россию.

Новый роман и неожиданное предложение


Еще во время брака с Владимиром Епифанцевым у Анастасии завязались отношения с актером Максимом Онищенко, однако она не спешила предавать их огласке. Лишь после развода Веденская все чаще стала появляться с новым избранником на публике.

«У меня была похожая ситуация: бывшая жена увлеклась другим мужчиной и начала мне врать. Я Настю хорошо понимаю. Конечно, поначалу было сложно, но я люблю ее, поэтому готов был мириться с проблемами», — рассказал Максим.

Максим Онищенко и Анастасия Веденская (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Максим быстро нашел общий язык с ее сыновьями, а в 2021 году решился на важный шаг — сделал Анастасии предложение прямо в эфире программы «Судьба человека». Застигнутая врасплох, она сначала призналась, что боится брака, но в итоге сказала «да». Однако до ЗАГСа влюблённые так и не дошли.

«Я против института брака как такового. Когда я ждала ребенка, меня, 20-летнюю, на это уговорили Володя и его мама. Что касается детей, я Макса сразу предупредила, что мне двух сыновей хватит и больше детей не хочу», — подчеркнула актриса.

Ввязалась в драку в баре


Один из самых громких скандалов в жизни Анастасии Веденской разразился в Санкт-Петербурге во время премьеры фильма «Дочь тьмы». Актриса пришла на мероприятие вместе с Максимом Онищенко, режиссером картины Ростиславом Мусаевым и Викторией Абрамовой. Вечер проходил в дружеской атмосфере, пока внезапно Виктория не швырнула бокал прямо в лицо Анастасии, причинив ей серьезную травму.

После этого вспыхнула драка, в которую оказались втянуты сразу несколько человек. Максим Онищенко вступился за Веденскую, а ее бывший муж Владимир Епифанцев, который по воле случая оказался неподалеку от бара, набросился на Мусаева и Абрамову. Позже актеру пришлось публично извиняться за свое поведение.

Анастасия Веденская после драки фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Анастасия не оставила нападение без последствий и подала заявление в прокуратуру. Однако добиться справедливости ей не удалось. Суд приговорил Викторию Абрамову к исправительным работам на шесть месяцев с удержанием 10% зарплаты, но в итоге наказание так и не было исполнено — дело закрыли из-за истечения срока давности.

«Из-за рубца на лбу, который без хирургического вмешательства не исчезнет, я стала меньше сниматься и у меня возникают сложности с работой, так как этот рубец не может скрыть грим, и он виден на камеру. В этой профессии, если есть какие-то изъяны на лице, актеров просто не зовут участвовать в проектах и даже не приглашают на пробы», — сообщила актриса.

Высказывания про Россию


В сентябре 2024 года Анастасия Веденская опубликовала в социальных сетях пост, в котором призналась, что скучает по дому, добавив: «Удивительно, как быстро другая страна стала родной». Она пояснила, что имеет в виду Францию, где живет уже несколько лет.

Спустя пару месяцев актриса вновь высказалась о России, и хотя ее публикация была посвящена защите животных, она не упустила возможность затронуть и политические темы.

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Веденская не раз позволяла себе критические замечания в адрес российских актеров. Так, во время съемок проекта «Перевод с турецкого», который вышел на канале «Россия», она высоко оценила профессионализм своих турецких коллег, а вот о российских артистах отозвалась нелестно, заявив, что они играют без эмоций и просто произносят текст по сценарию.

Продолжает зарабатывать в России


Несмотря на свою критику в адрес России, Анастасия Веденская продолжает зарабатывать деньги на съемках в стране. Она охотно признается, что продолжает работать в российских городах. Например, актриса принимала участие в съемках сериала «Белая панама», которые проходили в Новороссийске.

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Бородину засняли с новорождённым ребёнком на руках – ещё одна дочь звезды «Дома-2»
06 февраля 2025, 18:56

Ксения Бородина (фото: Instagram* @borodylia)

Ольга Орлова опубликовала в личном блоге редкие кадры с подругой Ксенией Бородиной, на которых та держит на руках новорождённого ребёнка и кормит его из бутылочки. Однако эти фотографии – не повод поздравлять звезду «Дома-2» с пополнением в семье, поскольку позирует она не с родной дочерью, а с крёстной.
Два года экс-солистка «Блестящих» во второй раз стала мамой, после чего предложила Ксении стать крёстной для новорождённой дочки Ани. Бородина ответственно подошла к этому, а сейчас часто навещает девочку и дарит ей подарки.

6 февраля Аня отмечает день рождения. По этому случаю Орлова представила несколько архивных кадров, снятых после рождения девочки.
Ксения Бородина (фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Кстати, сама Бородина не раз заявляла, что готова родить ещё одного ребёнка – сейчас она воспитывает двух дочерей 15 и 9 лет. Возможно, совсем скоро, после свадьбы с женихом Николаем Сердюковым, её мечта исполнится.

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«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери
06 февраля 2025, 18:16

Ксения Бородина с дочерьми (фото: Инстаграм* @borodylia)

Ксения Бородина призналась, что была слишком строга со старшей дочерью Марусей, особенно когда та получала невысокие оценки. Теперь 41-летняя телеведущая иначе относится к школьным неудачам детей.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспитывает 15-летнюю Марусю, родившуюся в браке звезды с Юрием Будаговым, и девятилетнюю Теону от второго супруга Курбана Омарова. Ксения открыто говорит, что является строгой мамой – с ранних лет приучает дочек убирать за собой, уважать взрослых и быть вежливыми.

На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.

Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.

«По поводу оценок в школе у меня очень изменилось мнение. Помню, как я ругала Марусю и хотела получить идеальную отличницу. А сейчас, если Тея выхватит двойку, я отношусь спокойно, просто иди исправляй и всё», – объяснила свою позицию телеведущая.
Маруся припомнила маме, что она ругала её за четвёрки, а Теону сейчас не трогает и за более низкие отметки. Ксения признала, что была неправа. Она отметила, что с Марусей вела себя как «мегера».

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*запрещён в РФ
#звёзды
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#воспитание
#школа
#дом
#образование
#соцсети
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«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
Ольга Орлова в день рождения дочери показала её редкие фотографии из роддома
06 февраля 2025, 18:05

Ольга Орлова с дочерью (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.
Известная российская певица, актриса, автор песен, телеведущая и блогер уже публиковала снимки дочери два года назад, когда она только родилась, напоминает сетевое издание Super.ru. Но на этот раз она решила не скрывать, как выглядела Анечка сразу после появления на свет и она сама — непосредственно после родов.

«С днем рождения, наша любимая булочка Анютка!!!! Будь здорова и счастлива, доченька», — написала Ольга.

Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.

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* Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Названо условие для возвращения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на сцену в России
06 февраля 2025, 17:56

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания. Об этом сообщил юморист Илья Русяев в интервью Общественной службе новостей.
«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», – заявил собеседник издания.
Вместе с тем, Русяев добавил, что возможность возвращения концертов Кортнева зависит не только он самого артиста, но и от готовности его аудитории и организаторов мероприятий воспринимать его как артиста, а не человека с «определённой политической историей».

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«С таким хоть десятерых рожать»: беременная звезда «Дома-2» Кристина Черкасова опубликовала забавное видео в день рождения мужа
06 февраля 2025, 17:40

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Инстаграм* @cherkasov119)

34-летняя Кристина Черкасова (в девичестве – Ослина) и её 43-летний муж Андрей Черкасов ожидают пополнения в семье. Женщина показала, как муж взял на себя домашние хлопоты на время её беременности.
Кристина и Андрей стали одним из самых крепких и гармоничных союзов шоу «Дом-2». Они познакомились на съёмках в 2017 году. Тогда девушка пришла на реалити в качестве участницы, а мужчина стал соведущим Ольги Орловой. Спустя время пара покинула проект, чтобы продолжить строить отношения за его пределами.

Супруги воспитывают сына Святослава, которому сейчас четыре года. Прошлым летом семья Черкасовых поделилась радостной новостью – они ждут второго ребёнка. Сегодня, в день рождения супруга, Кристина опубликовала забавное видео, которым показала, как проходят будни в их доме.

Ролик начинается с Кристины, лежащей под одеялом с округлившимся животом и поедающей конфеты. Вокруг девушки валялось множество фантиков. В это время Андрей одновременно пылесосил, носил сына на плечах и готовил обед. Видео Черкесова подписала фразой: «Основано на реальных событиях».

Звезда телешоу трогательно поздравила мужа с днём рождения.

«С таким мужем можно хоть десятерых рожать. И это 100 процентов про Андрея. Эти 9 месяцев раскрыли его с ещё больших сторон. Смотрю на него и понимаю, как мне повезло, какой он заботливый и понимающий. С первых дней беременность протекала сложно, я не могла встать с кровати и абсолютно все заботы на себя взял муж, все бытовые моменты и времяпрепровождения с сыном», – написала Кристина.
Также Черкесова добавила, что считает Андрея замечательным отцом, который вовлечён в воспитание и игры сына.

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*запрещён в РФ
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