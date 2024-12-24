«Я из Дагестана, мне 14»: секс-скандал Владимира Епифанцева с подростком и какое запретное пристрастие шокировало его жену

Владимир Епифанцев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Владимир Епифанцев не раз приковывал к себе внимание общественности скандальными выходками. В 2023 году актер фактически исключил Россию из своей жизни, назвав страну «фашистским государством», затем погрузился в грибную идеологию, а после и вовсе был уличен отношениях с молодыми девушками, причем сразу с несколькими. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Страсть к грибам
В 2023 году Госдума приняла закон, который устанавливает уголовную ответственность за незаконный сбор, приобретение, хранение, пересылку или продажу редких растений и грибов. За такие действия предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет и штрафы до одного миллиона рублей. Запрет на сбор мухоморов стал для актера настоящим ударом, и он начал активно критиковать власти страны.
«Теперь у нас есть статьи за грибы! Нельзя собирать грибы, нельзя делать то, что приносит радость!» — сетовал Епифанцев.
Выяснилось, что Епифанцев уже много лет является своего рода «грибным гуру» и активно пропагандирует философию использования токсичных галлюциногенов.
Кульминацией этой истории стало его резкое заявление о России как о «фашистском государстве», где всё «хорошее» под запретом.
«У нас на все статьи. На грибы статьи! Нельзя грибы, все самое хорошее у нас нельзя! Можно только убивать людей по команде. Мы живем в фашистском военном государстве, — заявил он в эфире радиостанции «Аврора».
Неудачные браки и тирания
Владимир Епифанцев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Епифанцев состоял в браке дважды. Отношения с первой женой продлились всего три года. Юлия Стебунова позже призналась, что жила с тираном и несколько лет терпела жуткие скандалы и издевки со стороны супруга. Вторая жена Анастасия Веденская стала второй законной женой артиста. Она родила Владимиру двоих детей и провела с ним 14 лет в браке.
Последней каплей для Анастасии стала новая измена мужа. На этот раз он перешел все границы, начав роман с ее знакомой. Позже выяснилось, что в тот период у него также была связь с другой молодой девушкой по имени Юлия, которая похудела на 30 килограммов ради него, так как Владимир был строг в своих предпочтениях.
«Лучший вариант семейной жизни — свободные отношения, где вы не вмешиваетесь в дела друг друга. У тебя любовницы, а у нее любовники», — утверждал Епифанцев.
Скандал с подростком
Несколько лет назад Владимир Епифанцев оказался замешан в скандал, связанный с педофилией. Артисту приписывали роман с юной девушкой. Известно, что она жила у Епифанцева некоторое время, однако он отрицает, что нарушил закон. Актер познакомился с девушкой в социальных сетях.
«Сначала она была Инной и ей было 18 лет. Такой был аккаунт. Через год-полтора она призналась, что не Инна, а Жанна и ей было уже 16. Через полгода она сказала: «Я боюсь признаться тебе, но не Жанна. Я из Дагестана, меня зовут Патимат и мне 14...» — рассказывал артист.
При этом Епифанцев настаивал, что с девочкой его связывала только дружба.
Позже Владимир обратился через программу к родителям Патимат, заверив их, что им не о чем волноваться. Однако его жена Анастасия Веденская убеждена, что с Владимиром происходят какие-то необъяснимые метаморфозы. В социальных сетях актер не так давно начал публиковать ролики эротического содержания, что насторожило женщину.
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