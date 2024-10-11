Совокупления и фекалии: как Епифанцев лишил себя Родины из-за мухоморов и угодил в секс-скандал с подростком

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Владимир Епифанцев — имя, которое вызывает бурные обсуждения в российских медиа уже не первый год. Актёр, известный своими скандальными выходками и спорными заявлениями, вновь привлёк внимание общественности. На этот раз поводом для обсуждения стали не его роли в кино, а, как ни странно, мухоморы, сбор которых законодательно запрещен. О страсти актера к грибам и подробностях скандала расскажет «Радио 1».
Актер Епифанцев: высказывания о России
После начала СВО на территории Украины Владимир Епифанцев неоднократно позволял себе высказывания, критикующие властей. Кроме того, артист отказывался причислять себя к русской нации и заявлял, что ему стыдно жить в этой стране. Но несмотря на свои заявления и двусмысленное отношение к Отечеству, Епифанцев продолжает активно работать в российском кино.
Возмущенные поведением Епифанцева пользователи Сети не упускают возможности напомнить артисту одну из его первых ролей в фильме «Зеленый слоник», констатировав, что это – предел его возможностей. Сюжет фильма, который был снят в 1999 году до сих пор остается многим неясным. Однако сам актер считает участие в этой картине важной, несмотря на сцены с извращениями, обмазывание фекалиям, совокуплениями с сокамерником и т.д.
«Зеленый слоник — его потолок», «Разнузданный алкаш-хамло», «Грибов переел», — пишут комментаторы в социальных сетях.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Любовь к мухоморам
«На грибы статьи! Нельзя грибы, все самое хорошее у нас нельзя!» — жаловался Епифанцев.
Оказалось, что Епифанцев является своего рода «грибным гуру», и уже много лет продвигает философию употребления токсичного галлюциногена.
Другие скандалы с Епифанцевым
Актёр давно стал предметом обсуждения не только благодаря своим ролям, но и бурной личной жизни, которая регулярно попадает на страницы прессы. Измены, драки, сомнительные «тусовки», подозрения в связи с подростком.
Так, в 2017 году актер попал в поле зрения правоохранителей.
К 45-летнему Владимиру Епифанцеву из Дагестана прилетела 14-летняя девочка. Владимир пояснил, что девочка обманула его и не сообщила, что ей всего 14 лет, а призналась в этом намного позже. Он заверял, что интимной связи с подростком у него не было и всю ночь они обсуждали кино.
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