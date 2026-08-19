52-летняя Екатерина Волкова побрилась наголо на камеру
Актриса Екатерина Волкова удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. 52-летняя знаменитость обрила голову и опубликовала в личном блоге ролик с этим процессом.
Сама Волкова связала такое решение с недавним медицинским вмешательством.
«Недавно перенесла небольшую операцию, в ходе которой врачи срезали щедрую часть волос на затылке. Ну а я решила не оставлять дело на полпути — и побрилась наголо. Девушки, мы красивы в любом виде! С волосами, без волос, с любой длиной и цветом», — заявила Екатерина.Пользователи сети встретили преображение восторженно и заметили, что актриса уже появлялась с такой стрижкой раньше. Коллеги по цеху тоже присоединились к обсуждению. Лера Кудрявцева написала: «Тебе идёт». Мария Шумакова назвала преображение очень красивым, а Елена Ксенофонтова выразила эмоции с помощью смайлов в виде огоньков и сердец.