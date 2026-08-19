«Все поумирали»: Прохор Шаляпин пообещал дождаться Мадонну в России
Прохор Шаляпин перечислил мировых артистов, которых хотел бы увидеть в РФ
Прохор Шаляпин ответил на вопрос ТВ Mail о визите Канье Уэста в Санкт-Петербург и рассказал, каких зарубежных артистов хотел бы видеть в России.
Певец признался, что многие его кумиры, к сожалению, уже ушли из жизни.
«Мы все ждём приезд кого? Не знаю... Все, кого я ждал, поумирали. Это Уитни Хьюстон, Майкл Джексон. Ну вот Мадонну можно подождать. Думаю, приедет... К годам 70−80», — сообщил шоумен.Кроме того, Шаляпин назвал Джексона культовым музыкантом всех времён и народов и настоящей легендой, которая навсегда останется в истории музыки.
Ранее Прохор Шаляпин рассказал о своей новой возлюбленной. По словам артиста, его дама сердца — вдова, пережившая четырёх мужей.