«Cоциальный эксперимент»: Критик назвал ажиотаж вокруг Канье Уэста истерикой
Критик Сушко: ажиотаж вокруг концертов Канье Уэста достиг масштабов истерии
Ажиотаж вокруг октябрьских концертов Канье Уэста в Петербурге вышел на уровень, когда событие всё меньше походит на культурную акцию и всё больше — на социальный эксперимент. Такую оценку дал культурный критик «Абзаца» Анатолий Сушко.
По словам Сушко, подобную шумиху уместно называть истерикой.
«Да здравствует истерика — бессмысленная и беспощадная! Именно так я предлагаю назвать шумиху вокруг концерта рэпера Канье Уэста в России. Многие воспринимают заявленное на октябрь событие как грандиозное шоу, на которое надо попасть за любые деньги. А я смотрю на это как на забавный социальный эксперимент», — сообщил специалист.Критик напомнил, что Уэст — одиозная фигура: антисемитские скандалы привели к запретам его выступлений в ряде стран. Однако в российских медиа, как отметил эксперт, противников рэпера меньше, чем тех, кто недавно критиковал Филиппа Киркорова за лазание по кресту.