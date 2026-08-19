«Cоциальный эксперимент»: Критик назвал ажиотаж вокруг Канье Уэста истерикой

19 августа 2026, 20:00

Критик Сушко: ажиотаж вокруг концертов Канье Уэста достиг масштабов истерии

Канье Уэст (Фото: кадр из клипа «I Love It»)

Ажиотаж вокруг октябрьских концертов Канье Уэста в Петербурге вышел на уровень, когда событие всё меньше походит на культурную акцию и всё больше — на социальный эксперимент. Такую оценку дал культурный критик «Абзаца» Анатолий Сушко.





По словам Сушко, подобную шумиху уместно называть истерикой.

«Да здравствует истерика — бессмысленная и беспощадная! Именно так я предлагаю назвать шумиху вокруг концерта рэпера Канье Уэста в России. Многие воспринимают заявленное на октябрь событие как грандиозное шоу, на которое надо попасть за любые деньги. А я смотрю на это как на забавный социальный эксперимент», — сообщил специалист.