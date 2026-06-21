52-летняя Юлия Высоцкая опубликовала снимок без косметики — фото
Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в своем Instagram* новый снимок, на котором предстала перед поклонниками без привычного сценического макияжа. 52-летняя звезда поделилась кадром, сделанным в домашней обстановке.
На фотографии Высоцкая запечатлена с волосами, собранными в небрежный пучок. Она позирует в повседневном наряде — белой футболке, расположившись в расслабленной позе в ярком разноцветном кресле.
Основное внимание подписчиков привлек естественный внешний вид телеведущей — чистая кожа. Поклонники артистки высоко оценили ее естественность и уверенность, отметив, что подобные кадры появляются в блоге Высоцкой достаточно редко, а данный снимок стал одним из немногих, где она показала себя в максимально повседневном, домашнем образе.
Ранее Высоцкая сделала неожиданное признание: она давно восхищается творчеством Юры Борисова и лично поспособствовала его появлению в проекте своего супруга, режиссёра Андрея Кончаловского. По ее словам, игра молодого актёра произвела на неё настолько сильное впечатление, что она буквально «влюбилась в него как в артиста».
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