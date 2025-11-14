«Я в него влюбилась»: Юлия Высоцкая рассказала о симпатии к Юре Борисову
Юлия Высоцкая призналась в интервью Лауре Джугелии, что давно восхищается Юрой Борисовым и его актёрской энергетикой.
По словам звезды, она буквально «влюбилась в него как в артиста» — настолько сильно его игры её впечатлила.
Высоцкая отметила, что сама показала супругу Андрею Кончаловскому несколько работ Борисова и настояла, чтобы он появился в его проекте «Хроники русской революции».
Это редкость — актриса почти никогда не вмешивается в профессиональные решения режиссёра, но для Борисова сделала исключение.
Звезда назвала Юру уникальным и сравнила эффект его появления в кадре с тем, который когда-то производил Ален Делон — хотя внешне актёры абсолютно разные. Сейчас они продолжают общаться и дружить.
