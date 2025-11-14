«Такое чудо — Соня»: Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая тайно удочерили девочку

14 ноября 2025, 13:14

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая удочерили четырёхлетнюю девочку Софью

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (Фото: Instagram* / @juliavysotskayaofficial)

В семье Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой произошло пополнение — супруги удочерили девочку по имени Софья. Об этом актриса впервые рассказала в откровенном интервью Лауре Джугелия.





Высоцкая призналась, что мечтала о большой семье ещё в начале отношений с режиссёром — она всегда хотела пятерых детей. После рождения Маруси и Пети супруги пытались стать родителями снова, но судьба распорядилась иначе. Тогда в семье всё чаще стали обсуждать возможность усыновления.



И чудо произошло: четыре года назад у них появилась Соня. Девочке было всего девять дней, когда Юлия и Андрей взяли её в семью. Артистка подчеркнула — специально не афишировала это, чтобы оградить ребёнка от лишнего внимания и негатива в соцсетях.





«И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня. Соне четыре года. Мы сильно не прятались и не афишировали. Не хочу прятать ребенка. Сейчас жизнь с соцсетями стала бесконтрольная... Хочется оградить ребёнка от странных проявлений, скажем так», — поделилась Юлия.