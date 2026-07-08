Рэпер Хаски сыграет известного русского поэта в новом психологическом триллере

08 июля 2026, 05:47

Рэпер Хаски сыграет Михаила Лермонтова в новом триллере режиссёра Лунгина

Дмитрий Кузнецов (Фото: РИА Новости / Николай Хижняк)

Рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов) исполнит главную роль в психологическом триллере «Лермонтов». Об этом пишет издание «БК Медиа».