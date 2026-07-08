Рэпер Хаски сыграет известного русского поэта в новом психологическом триллере
Рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов) исполнит главную роль в психологическом триллере «Лермонтов». Об этом пишет издание «БК Медиа».
Картину поставит режиссёр Павел Лунгин, известный по лентам «Остров» и «Братство». События фильма будут происходить в 1837 году. В центре сюжета — молодой Лермонтов, который лелеет мечту связать судьбу с блистательной Екатериной Сушковой и добиться встречи с Александром Пушкиным, чтобы прочесть ему свои произведения. Но планам не суждено сбыться: возлюбленная отвергает поэта, а Пушкин трагически погибает.
Пережив эти удары судьбы, Лермонтов стремится утвердиться в собственных глазах и доказать свою значимость. В минуты душевных терзаний ему является загадочный Чёрный человек. Он сулит поэту грандиозное будущее, но при условии, что тот решится бросить вызов и обществу, и самой судьбе.
Старт съёмок намечен на октябрь. К началу работы над картиной уже подготовлены костюмы и декорации. Премьера фильма запланирована на лето 2028 года.
Информация об участии Хаски в проекте прозвучала в ходе презентации картины на получение дополнительного финансирования. Над лентой работают «Мастерская Павла Лунгина» и «Кинопрайм». Общий бюджет кинопроекта достиг 600 млн рублей.
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