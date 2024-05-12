Вышедшая замуж за приёмного сына 53-летняя певица сдала его в психушку

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53-летняя певица Айсылу Чижевская решила побороться за своё семейное счастье, несмотря на обсуждения о её предстоящем разводе с 23-летним мужем, который когда-то был её приемным сыном.
В интервью для издания «СтарХит» она поделилась, что для этой цели отправила своего молодого супруга на лечение в психиатрическую клинику.
По её словам, ей стало известно о серьезной зависимости её мужа Даниила, а также о том, что он зарегистрирован на одном из сайтов знакомств, где предлагал свои услуги за деньги. После искренней беседы с супругом она приняла решение попытаться спасти свой брак.
В сети появилась запись, которая, показывает Даниила и Айсылу в республиканской психиатрической больнице имени Бехтерева в Казани. Несмотря на свежий вид молодого человека, певица все равно считает, что он сбился с пути из-за «опасных привычек и серьёзной зависимости».
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По её словам, ей стало известно о серьезной зависимости её мужа Даниила, а также о том, что он зарегистрирован на одном из сайтов знакомств, где предлагал свои услуги за деньги. После искренней беседы с супругом она приняла решение попытаться спасти свой брак.
В сети появилась запись, которая, показывает Даниила и Айсылу в республиканской психиатрической больнице имени Бехтерева в Казани. Несмотря на свежий вид молодого человека, певица все равно считает, что он сбился с пути из-за «опасных привычек и серьёзной зависимости».
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Артем Кузьмин