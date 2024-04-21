Певица Глюк'oZa отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Певица Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова) отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним. Ранее продюсер раскритиковал исполнительницу и пообещал найти ей замену в проекте «Глюкоза». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, в райдере певицы появился особый пункт, в котором указано, что единственно правильное написание имени артистки — Глюк'oZa. При этом Фадеев недавно объявил о возобновлении проекта «Глюкоза». В анонсе знаменитый продюсер сообщил, что Чистякова-Ионова дискредитирует концепцию проекта своим неоднозначным поведением.
Певица не раз подвергалась критике из-за высказывания о том, что в школах нужно открыть курилки для детей. Также недавно Глюк'oZa выпустила клип, в котором упоминались наркотические вещества и присутствовал мат. Ключевым негативным событием стало появление Натальи на скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.
По информации источника, за 2 миллиона рублей певица готова приехать в любой город России на корпоратив. В ее райдер входят авиабилеты в бизнес-класс, новейший автомобиль Mercedes-Benz 223 с молчаливым водителем, лучшая гостиница города, еда из меню правильного питания, коньяк Hennessy XО, а также запрет на курение у сцены.
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