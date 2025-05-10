53-летняя Светлана Пермякова объяснила кардинальные перемены во внешности

Светлана Пермякова (Фото: Инстаграм* @s_permyakova)
Российская актриса Светлана Пермякова в своем блоге объяснила кардинальные перемены во внешности. Звезда «Интернов» опровергла слухи о том, что сделала липосакцию.
По словам артистки, ее преображение — это результат большого труда.
Актриса отметила, что гордится тем, как проходит «этот путь», а также поблагодарила фанатов за веру и поддержку. Пермякова заверила, что на этом ее преображение еще не окончено.
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«Физическая активность, правильное и здоровое питание, помощь специалистов и помощь моего помощника в похудении — моего препарата», — пояснила Светлана.
Актриса отметила, что гордится тем, как проходит «этот путь», а также поблагодарила фанатов за веру и поддержку. Пермякова заверила, что на этом ее преображение еще не окончено.
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Екатерина Коршунова