53-летняя Светлана Пермякова объяснила кардинальные перемены во внешности

Известный юморист Евгений Петросян раскрыл историю своего имени, тесно связанную с Днём Победы. Оказывается, для него дата 9 мая означает не только торжество над нацизмом, но и является днем, благодаря которому он стал «Евгением». Об этом артист рассказал в личном блоге, поздравив поклонников с 80-летием Победы.