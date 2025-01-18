Звезда «Интернов» Светлана Пермякова: Изменила жизнь, чтобы похудеть

Светлана Пермякова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Фото: соцсети Светланы Пермяковой
По словам артистки, основной частью её нового образа жизни стали долгие пешие прогулки. В магазинах она теперь покупает совсем другие продукты — овощи, фрукты, зелень рыбу.
«Раньше носила в сумке бутерброды, сладости — то, что можно съесть на бегу. Теперь подобное исключено», — говорит артистка.
Пермякова не скрывает, что поддерживать форму ей помогает препарат, который ей прописал диетолог. Он предназначен для снижения аппетита. Похудевшая, но не утратившая обаяния «Светка» советует подписчикам, желающим избавиться от лишнего веса, обращаться за помощью к специалистам, а не следовать бездумно примерам других людей, даже знаменитых, как она сама.
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