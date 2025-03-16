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Светлана Пермякова объяснила, почему из роддома её забирал Охлобыстин

Актрису Пермякову с дочерью Варварой из роддома встретил Иван Охлобыстин
Светлана Пермякова (фото: Telegram @s_permyakova)

Светлана Пермякова (фото: Telegram @s_permyakova)

Светлана Пермякова рассказала, почему из роддома с дочкой Варварой в 2012  году ее забирал коллега со сериалу «Интерны» Иван Охлобыстин. Об этом актриса сообщила в эфире шоу «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ.
Отцом девочки является Максим Скрябин. Несмотря на критику, Светлана была уверена, что 21-летний молодой человек станет достойным отцом. Буквально за месяц до родов Пермякова узнала, что Скрябин влюбился в другую. Из-за многочисленных переживаний прямо со съёмочной площадки будущая мама попала в больницу из-за угрозы выкидыша.

Медики смогли стабилизировать состояние актрисы и она родила в положенный срок здоровую дочь. По словам Пермяковой, в то время проходили съемки сериала «Интерны», и ее отношения с возлюбленным не были публичными. Светлана скрывала своего избранника, так как не хотела лишних обсуждений.

«Поэтому мы поговорили с Иваном Ивановичем Охлобыстиным. Они приехали всей семьёй. Ну как бы Люба родила, и вот встречает доктор Быков», — поделилась актриса.

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Дочь Юлии Пересильд снялась для бренда Гоши Рубчинского
Актриса Анна Пересильд снялась для бренда дизайнера Гоши Рубчинского
16 марта 2025, 12:23

Анна Пересильд (Фото: Telegram/officialannaperesild)

Актриса Анна Пересильд снялась для дизайнерского бренда Гоши Рубчинского. Соответствующую запись можно найти в социальных сетях дизайнера.
На черно-белой фотографии звезда сериала «Слово пацана» в объемной куртке, а ее волосы распущены.

В начале февраля стало известно, что Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом рэп-исполнителя Канье Уэста. Тогда Рубчинский выразил команде благодарность за полученный уникальный опыт. Кроме того, дизайнер говорил о том, что поделится деталями предстоящего перезапуска своего бренда.

«Двигаясь вперед, я продолжу развитие идей объединения и выражения творческой свободы во всех ее проявлениях», — отмечал Рубчинский.
Ранее телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл, почему редко видится с дочерью.

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#шоу-бизнес
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«С глаз долой, из сердца вон»: Дибров редко видится с живущей во Франции дочерью
Дибров редко видится с живущей во Франции дочерью
16 марта 2025, 12:03

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Звезда телепрограммы «О, Счастливчик!» Дмитрий Дибров редко видится с дочерью Ладой и внучкой, которые живут во Франции. Своими переживаниями ведущий поделился с шоу «5 книг».
«Ребята, это не было бы так больно, если бы можно было сделать вид, что ничего не произошло. Как говорят в Италии, с глаз долой, из сердца вон. Мы, конечно, видимся, когда приезжаем во Францию», — сказал Дибров.
Он добавил, что в связи с политическими реалиями, видеть своих родных чаще не получается. Вместе с тем Дибров подчеркнул, что Лада в курсе других его детей, хоть между ведущим и дочкой неблизкие отношения на фоне расстояния и возрастной разницы.

Ранее стало известно, почему отец звезды «Универа» Марии Кожевниковой недоволен внуками.

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#новости
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#семья
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«Это боль»: Звезда «Универа» раскрыла недовольство отца внуками
Звезда «Универа» Кожевникова раскрыла недовольство отца внуками
16 марта 2025, 11:33

Мария Кожевникова (Фото: Instagram*/mkozhevnikova)

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова обожает своих сыновей, а вот ее отец Александр Кожевников, являющийся олимпийским чемпионом по хоккею, не очень доволен, поскольку ожидал, что ребята пойдут по его стопам.
«Это боль моего отца. Ребенок вышел после чемпионата мира… На самом деле эти все большие, крупные соревнования, конечно, детей влюбляют в какие-то виды спорта. Мы как раз пошли на матч Россия — Испания. Выходим из «Лужников», он говорит: «Мама, я больше не хочу играть в хоккей, я хочу в футбол», — поделилась Кожевникова в беседе с «Пятым каналом».
Несмотря на это, мнение Александра Кожевникова уважают и ценят в семье. Таким образом, мужчина назвал своим именем младшего внука. По словам Марии, олимпийца решили уважить. Она отметила, что Александр вмешался в процесс определения имени, когда у нее был 7-8 месяц беременности.

Ранее стало известно, сколько денег потерял продюсер Максим Фадеев из-за своего столичного ресторана.

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#кино
#сериал
#семья
#дети
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Продюсер Максим Фадеев потерял более 65 млн рублей из-за своего ресторана в Москве
Максим Фадеев потерял более 65 млн из-за своего ресторана «У дяди Макса»
16 марта 2025, 10:13

Максим Фадеев (Фото: Инстаграм* @fadeevmaxim)

Максим Фадеев потерял более 65 млн рублей из-за своего ресторана «У Дяди Макса» в прошлом году. За год убытки выросли почти в 16 раз. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, еще в 2023 году убытки достигали четырех млн рублей, а через год возросли до 65,1 млн. Ресторан продюсера ориентирован на юных посетителей — в меню есть молочные коктейли, пиццы и бургеры в виде деталей «Лего».

Однако в последнее время клиентов в заведении «У дяди Макса» становится все меньше. Из-за этого Фадееву пришлось закрыть один из двух ресторанов, который находится в ТРК Vegas Кунцево. На сегодняшний день у знаменитости осталось лишь одно кафе — в ТРК Vegas «Крокус Сити».

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#кафе
#ресторан
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#долги
#шоу-бизнес
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Стало известно, могла ли смертельная болезнь Началовой передаться ее дочери
Врач Ярцева: подагра Началовой не могла передаться по наследству ее дочери
16 марта 2025, 09:53

Юлия Началова и Вера Алдонина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Подагра, которая стала причиной ухудшения состояния Юлии Началовой и ее смерти, не могла передаться ее дочери. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru терапевт Ирина Ярцева.
По ее словам, данное заболевание негенетическое и в большей степени связано с образом жизни человека. Специалист подчеркнула, что чаще всего подагрой страдают мужчины старше 40 лет с избыточным весом.

«У Юлии Началовой была удивительная форма подагры: ранняя и злокачественная, у нее были деформированы суставы рук. Но с тех пор как был открыт аллопуринол, такое течение болезни нехарактерно», — приводит слова Ярцевой NEWS.ru.

Если пациент будет принимать препараты и соблюдать диету, то удастся достичь хорошей ремиссии, заключила терапевт.

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