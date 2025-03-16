Светлана Пермякова объяснила, почему из роддома её забирал Охлобыстин

Светлана Пермякова рассказала, почему из роддома с дочкой Варварой в 2012 году ее забирал коллега со сериалу «Интерны» Иван Охлобыстин. Об этом актриса сообщила в эфире шоу «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ.