Светлана Пермякова объяснила, почему из роддома её забирал Охлобыстин

Светлана Пермякова (фото: Telegram @s_permyakova)
Светлана Пермякова рассказала, почему из роддома с дочкой Варварой в 2012 году ее забирал коллега со сериалу «Интерны» Иван Охлобыстин. Об этом актриса сообщила в эфире шоу «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ.
Отцом девочки является Максим Скрябин. Несмотря на критику, Светлана была уверена, что 21-летний молодой человек станет достойным отцом. Буквально за месяц до родов Пермякова узнала, что Скрябин влюбился в другую. Из-за многочисленных переживаний прямо со съёмочной площадки будущая мама попала в больницу из-за угрозы выкидыша.
Медики смогли стабилизировать состояние актрисы и она родила в положенный срок здоровую дочь. По словам Пермяковой, в то время проходили съемки сериала «Интерны», и ее отношения с возлюбленным не были публичными. Светлана скрывала своего избранника, так как не хотела лишних обсуждений.
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Медики смогли стабилизировать состояние актрисы и она родила в положенный срок здоровую дочь. По словам Пермяковой, в то время проходили съемки сериала «Интерны», и ее отношения с возлюбленным не были публичными. Светлана скрывала своего избранника, так как не хотела лишних обсуждений.
«Поэтому мы поговорили с Иваном Ивановичем Охлобыстиным. Они приехали всей семьёй. Ну как бы Люба родила, и вот встречает доктор Быков», — поделилась актриса.
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Екатерина Коршунова