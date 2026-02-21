«Мне нравится»: 53-летняя звезда «Маски» вышла в свет без макияжа и укладки
53-летняя Кэмерон Диаз вышла в свет без макияжа и укладки
53-летнюю Кэмерон Диаз заметили папарацци во время прогулки по Нью‑Йорку. Фотографии актрисы опубликовал портал Daily Mail.
Звезда фильмов «Маска» и «Ангелы Чарли» появилась на улице в расслабленном повседневном образе — без макияжа, в очках с массивной оправой и с собранными в небрежный пучок волосами. Чтобы не привлекать лишнего внимания, Диаз выбрала лаконичный комплект — простую куртку и джоггеры. Образ дополнили поясная сумка и ботинки на высокой платформе.
Поклонники в комментариях положительно оценили её выход. Многие отметили, что актриса выглядит спокойной, довольной и по‑прежнему отлично смотрится.
«Мне нравится Кэмерон. Она талантливая и забавная», «Выглядит хорошо», — отметили юзеры.