«Мне нравится»: 53-летняя звезда «Маски» вышла в свет без макияжа и укладки

21 февраля 2026, 16:08

53-летняя Кэмерон Диаз вышла в свет без макияжа и укладки

Кэмерон Диаз (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

53-летнюю Кэмерон Диаз заметили папарацци во время прогулки по Нью‑Йорку. Фотографии актрисы опубликовал портал Daily Mail.





Звезда фильмов «Маска» и «Ангелы Чарли» появилась на улице в расслабленном повседневном образе — без макияжа, в очках с массивной оправой и с собранными в небрежный пучок волосами. Чтобы не привлекать лишнего внимания, Диаз выбрала лаконичный комплект — простую куртку и джоггеры. Образ дополнили поясная сумка и ботинки на высокой платформе.



Кэмерон Диаз (Фото: Instagram*/camerondiaz)

Поклонники в комментариях положительно оценили её выход. Многие отметили, что актриса выглядит спокойной, довольной и по‑прежнему отлично смотрится.





«Мне нравится Кэмерон. Она талантливая и забавная», «Выглядит хорошо», — отметили юзеры.