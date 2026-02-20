Стало известно, как Джонни Депп помог звезде «Эйфории» незадолго до его смерти
Американский актер Джонни Депп помог улучшить финансовое положение звезды «Эйфории» Эрика Дэйна, у которого диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, Депп и Дэйн познакомились несколько лет назад через общих друзей. Узнав о болезни Эрика, Джонни решил поддержать его материально, чтобы тот мог сосредоточиться на лечении и борьбе с недугом.
Как утверждается, Депп предложил Дэйну жить бесплатно в одном из своих домов в Лос-Анджелесе. По словам собеседников издания, актер разрешил ему платить за аренду столько, сколько он сможет, либо не платить вовсе.
Эрик Дэйн умер 19 февраля на 54-м году жизни. Диагноз БАС ему поставили в апреле 2025 года. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к прогрессирующей атрофии мышц и параличу. Как рассказал коллега Дэйна Патрик Демпси, незадолго до смерти актер потерял способность говорить.
