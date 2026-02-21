Стало известно о многомиллионной задолженности Полины Гагариной
У певицы Полины Гагариной образовалась многомиллионная задолженность перед налоговой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Речь идет о долге более чем в 10 миллионов рублей. Если артистка не погасит его, ей заблокируют счета трех связанных с ней компаний: «Полина Гагарина», «Гагараэвент» и «Джейси-Гагараком». Уточняется, что все они работают по упрощенной системе налогообложения и ведутся через несколько юридических лиц.
По данным источника, в 2024 году эти фирмы принесли исполнительнице 450 млн рублей выручки, но выплатили всего лишь 15 млн рублей налогов. При этом ИП «Гагарина» и два ООО — «Полина Гагарина» и «Гагараэвент» — формально разделены, но занимаются схожей деятельностью — исполнительским искусством. Автор материала задается вопросом, не дробит ли певица бизнес.
