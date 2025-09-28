54-летняя Анита Цой похвасталась прибавлением в семье после 9 месяцев ожидания
На 35-летие совместной жизни Сергей Цой подарил жене переоборудованный минивэн
Певица Анита Цой получила от мужа подарок на 35-летие совместной жизни. Сергей Цой преподнёс ей минивэн, который оборудован для комфортных путешествий. Артистка рассказала о подарке в эфире «Ты не поверишь!».
Автомобиль оснастили двуспальной кроватью, биотуалетом и большим телевизором. Анита Цой уточнила, что сейчас заказывает для салона специальные матрасы, подушки и одеяла. Ожидание подарка заняло девять месяцев.
За это время производители привели машину в соответствие с пожеланиями заказчицы.
«Вы не увидите больше такого цвета ни у кого. У меня эксклюзив. Под меня специально намешали цвет, который я хотела. Самый трендовый цвет — Futuria Dusk», — рассказала Анита.Сергей Цой подарил жене автомобиль для работы во время её частых поездок. В салоне оборудовали офис с компьютером и принтером, который также выполняет функцию переговорной комнаты. Подарок оценили в 30 млн рублей, поровну за автомобиль и его доработку.