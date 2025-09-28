54-летняя Анита Цой похвасталась прибавлением в семье после 9 месяцев ожидания

28 сентября 2025, 18:58

На 35-летие совместной жизни Сергей Цой подарил жене переоборудованный минивэн

Анита Цой (Фото: Instagram* @anitatsoy)

Певица Анита Цой получила от мужа подарок на 35-летие совместной жизни. Сергей Цой преподнёс ей минивэн, который оборудован для комфортных путешествий. Артистка рассказала о подарке в эфире «Ты не поверишь!».





Автомобиль оснастили двуспальной кроватью, биотуалетом и большим телевизором. Анита Цой уточнила, что сейчас заказывает для салона специальные матрасы, подушки и одеяла. Ожидание подарка заняло девять месяцев.



За это время производители привели машину в соответствие с пожеланиями заказчицы.

«Вы не увидите больше такого цвета ни у кого. У меня эксклюзив. Под меня специально намешали цвет, который я хотела. Самый трендовый цвет — Futuria Dusk», — рассказала Анита.