«Чай с пряниками вместо фронта»: Глава ФПБК жёстко высмеял партию SHAMAN

28 сентября 2025, 18:25

Виталий Бородин прокомментировал создание партии «Мы» артистом SHAMAN

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своём Telegram-канале прокомментировал создание партии «Мы» артистом SHAMAN и Екатериной Мизулиной.





1 сентября Ярослав Дронов (SHAMAN) и его возлюбленная представили новую партию «Мы» в Коломне. Мероприятие сопровождалось чаепитием для жителей города. Бородин высмеял эту инициативу и критически отнёсся к решению певца заняться политикой.

«Ну что ж, поздравляем. Теперь у нас есть партия «Мы». Интересно, а кто это — «мы»? Те, кто с самоваром и песнями? Или те, кто сейчас защищает страну?» — высказался руководитель ФПБК.

