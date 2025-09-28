«Чай с пряниками вместо фронта»: Глава ФПБК жёстко высмеял партию SHAMAN
Виталий Бородин прокомментировал создание партии «Мы» артистом SHAMAN
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своём Telegram-канале прокомментировал создание партии «Мы» артистом SHAMAN и Екатериной Мизулиной.
1 сентября Ярослав Дронов (SHAMAN) и его возлюбленная представили новую партию «Мы» в Коломне. Мероприятие сопровождалось чаепитием для жителей города. Бородин высмеял эту инициативу и критически отнёсся к решению певца заняться политикой.
«Ну что ж, поздравляем. Теперь у нас есть партия «Мы». Интересно, а кто это — «мы»? Те, кто с самоваром и песнями? Или те, кто сейчас защищает страну?» — высказался руководитель ФПБК.Бородин добавил, что ожидает дальнейших «сюрпризов» на политической сцене.
