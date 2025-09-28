В Москве простились с режиссёром Тиграном Кеосаяном

28 сентября 2025, 17:03

Фото: Istock/SeventyFour

В церкви Святого Креста, которая находится в армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте в Москве, завершилась церемония прощания с режиссёром и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Об этом сообщает ТАСС.