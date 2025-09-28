В Москве простились с режиссёром Тиграном Кеосаяном
В церкви Святого Креста, которая находится в армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте в Москве, завершилась церемония прощания с режиссёром и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Об этом сообщает ТАСС.
На площади перед храмом собралось порядка ста человек. Они ожидали выноса гроба. После окончания церемонии траурная процессия вынесла гроб с телом режиссёра из часовни. Собравшиеся проводили Кеосаяна аплодисментами.
Среди присутствующих, которые прибыли проститься с телеведущим, находились известные политики, журналисты и артисты. Многочисленные поклонники творчества Кеосаяна также пришли отдать ему последние почести.
