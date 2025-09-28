Наташу Королёву пришлось спасать от криминального авторитета на гастролях

28 сентября 2025, 17:45

Директор Наташи Королёвой вспомнила, как отстояла её у криминального авторитета

Наталия Порывай (Фото: Instagram* @koroleva__star)

Певица Наташа Королёва (настоящее имя Наталия Порывай) столкнулась со сложной ситуацией во время гастролей в Сургуте много лет назад. Разрешить инцидент помогла её концертный директор Марина Наринская. Подробности Наринская рассказала в программе «Однажды» на НТВ.





Со слов женщины, во время концерта к ней подошёл местный криминальный авторитет, которого боялся весь город. Он потребовал, чтобы Королёва и артисты балета после выступления поехали с ним в сауну.



У певицы в то время не было охраны. Наринская лично вступила в переговоры и убедила мужчину отказаться от его требований. Вместо Королёвой она сама предложила поехать с ним.

«И так она с ним договорилась грамотно, что потом он принёс ей «Киндер-сюрпризы» — тогда модные были, только появились. И он принёс ящик ей, не мне», — вспомнила Наташа Королева.

