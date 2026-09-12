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55-летняя Марина Федункив продемонстрировала фигуру после похудения — фото

Актриса Марина Федункив показала результат похудения на 19 кг
Марина Федункив (Фото: Instagram* / @marinaphedunkiv)

55-летняя Марина Федункив похвасталась заметным преображением. Звезда «Реальных пацанов» опубликовала видео, на котором позирует в яркой жёлтой футболке и фиолетовых леггинсах, подчёркивающих изменившуюся фигуру.



Артистка уже рассказывала о своём пути к снижению веса. После рождения первенца Федункив решила заняться здоровьем и обратилась к эндокринологу. По её словам, избавиться от лишних килограммов ей помог препарат в инъекционной форме, который снижает аппетит.

Марина Федункив (Фото: Instagram* / @marinaphedunkiv)
При этом Марина не планирует постоянно полагаться на уколы. Сейчас она постепенно меняет свои пищевые привычки и старается выстроить такой рацион, которого сможет придерживаться самостоятельно в дальнейшем.

Результат уже заметен: минус 19 килограммов сильно изменили внешний вид артистки, и своим преображением она решила поделиться с подписчиками.

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