55-летняя Марина Федункив продемонстрировала фигуру после похудения — фото

12 сентября 2026, 16:56

Актриса Марина Федункив показала результат похудения на 19 кг

Марина Федункив (Фото: Instagram* / @marinaphedunkiv)

55-летняя Марина Федункив похвасталась заметным преображением. Звезда «Реальных пацанов» опубликовала видео, на котором позирует в яркой жёлтой футболке и фиолетовых леггинсах, подчёркивающих изменившуюся фигуру.