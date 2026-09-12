«Если твой — он твой»: Ольга Бузова снова удивила Сеть философской мыслью

12 сентября 2026, 16:15

Бузова выдала в соцсетях новую мудрость — Билан и Лепс не смогли пройти мимо

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова продолжает покорять Threads* своими философскими изречениями. Певица и телеведущая регулярно публикует короткие мысли о жизни, отношениях и людях — обычно это всего одно-два предложения, но обсуждений они собирают гораздо больше.





На днях Бузова снова решила порассуждать о судьбе и отношениях и поделилась очередным лаконичным выводом.





«Если человек твой — он твой. А если не твой — значит, не твой», — заключила Ольга.