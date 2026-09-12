«Если твой — он твой»: Ольга Бузова снова удивила Сеть философской мыслью
Бузова выдала в соцсетях новую мудрость — Билан и Лепс не смогли пройти мимо
Ольга Бузова продолжает покорять Threads* своими философскими изречениями. Певица и телеведущая регулярно публикует короткие мысли о жизни, отношениях и людях — обычно это всего одно-два предложения, но обсуждений они собирают гораздо больше.
На днях Бузова снова решила порассуждать о судьбе и отношениях и поделилась очередным лаконичным выводом.
«Если человек твой — он твой. А если не твой — значит, не твой», — заключила Ольга.Философская глубина высказывания не осталась без внимания. Новую цитату уже оценили коллеги артистки — Дима Билан и Григорий Лепс. Они, как и другие пользователи, подхватили волну «мудростей» в комментариях. Похоже, у Бузовой появился собственный жанр: минимум слов, максимум поводов для обсуждения.